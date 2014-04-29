6 أبريل تعلن طعنها على حكم حظرها وتدعو لوقفة أمام نقابة الصحفيين غداً

عقدت حركة شباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية مؤتمرا صحفيا اليوم ،أعلنت فيه أنها ستطعن على حكم القضاء الإداري بحظر الحركة ومصادرة مقراتها مؤكدة أنها ستنظم وقفة إحتجاجية غدا أمام نقابة الصحفيين إحتجاجا على الحكم واستمرارا لنشاطها السياسي والثوري.

> وأكدت الحركة في مؤتمرها، أن حكم حل الحركة يؤكد أن الحركة تسير في طريق الثورة، مؤكدة أن حكم المحكمة استند إلى حجج غير صحيحة ولن يثنيها عن دورها خلال الفترة المقبلة ضد النظام الحالي.

> وأوضحت الحركة أنها لن تدعم المشير عبد الفتاح السيسي في الإنتخابات الرئاسية المقبلة.