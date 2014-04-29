مصرع شخصين وإصابة ثالث في تجدد خصومة ثأرية بين مسلمين ومسيحيين بأسيوط

تلقى اللواء حسن سيف،مدير أمن أسيوط ،إخطاراً من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد مصرع كلا من ”عامر ميلاد عدلي ، 32سنة ، ومارك دسوقي عدلي ،22سنة ” وإصابة “سمسم دسوقي عدلي وكلهم من عائلة دبس ” عائلة مسيحية” على خلفية خصومة ثأرية بين عائلة دبس المسيحية وعبد الستار “مسلمة “.

> وقد قامت قوات الأمن بالسيطرة على الموقف وإيقاف إطلاق الأعيرة النارية بين الطرفين ،وتم نقل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي ، وتحرر محضر بالواقعة.

يذكر ان هذه الخصومة الثأرية تعود لعام 2013 بين العائلتين وحدثت اشتباكات بينهما راح ضحيتها اثنين من المسلمين وإصيب آخر.

> ومن جهته ،قال اللواء ابراهيم حماد ،محافظ أسيوط ،ان قوات الأمن انتقلت الى مكان الواقعة و السكرتير العام والسكرتير العام المساعد والشيخ محمد العجمي رئيس لجنة المصالحات ووكيل وزارة الاوقاف ،وان القرية الآن في هدوء تام وتم السيطرة على افراد العائلتين المتنازعتين .