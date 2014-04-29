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السجن 6 سنوات لعامل شرع في سرقة 80 جنيه من طفلين تحت تهديد السلاح بسوهاج

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السجن 6 سنوات لعامل شرع في سرقة 80 جنيه من طفلين تحت تهديد السلاح بسوهاج السجن 6 سنوات لعامل شرع في سرقة 80 جنيه من طفلين تحت تهديد السلاح بسوهاج

أرشيفية

قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم معاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات لشروعة في سرقة مبلغ 80 جنيه من طفلين أثناء قيادتهم توك توك ، تحت تهديد السلاح ، بناحية جزيرة محروص بدائرة مركز أخميم .

تعود أحداث القضية لشهر نوفمبر من عام 2012 عندما تلقي مدير امن سوهاج إخطارا بضبط لص يدعي محمد مخيمر محمد علي 32 سنة عامل ، ويقيم دائرة قسم ثان مدينة سوهاج لشروعة في سرقة مبلغ 80 جنيه من الطفلين إبراهيم منصور إبراهيم ، وعمر عبد الحفيظ سليمان ، أثناء قيادتهم توك توك علي الطريق بذات الناحية ، تحت تهديد السلاح الأبيض والناري .
> تم ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وتحرر محضر ، وتولت النيابة التحقيقات ، التي أحالته إلي محكمة الجنايات فأصدرت حكمها السابق .

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