الجاليات المصرية بالخارج تنتقد التدخل الأجنبى فى أحكام القضاء

انتقدت الجاليات المصرية فى الخارج التدخل السافر، وغير المقبول من عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية فى أحكام القضاء والشئون الداخلية لمصر.

وأكد صلاح يوسف، المنسق العام للجاليات المصرية فى الخارج، المتحدث الرسمى أنه تم إرسال مذكرة احتجاج شديدة اللهجة إلى الخارجية البريطانية والأمريكية بالتنسيق مع اتحاد المصريين فى أوروبا برئاسة الدكتور عصام عبد الصمد على التدخل غير مقبول فى شأن القضاء المصرى.

وقال فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط "إن المصريين فى الخارج أعربوا عن استياءهم الشديد وعدم الرضا والقبول للتدخلات غير المسئولة فى شأن دولة هى دولة مؤسسات، فى الوقت الذى لم يتم سماع أى إدانة لكل الجرائم الإرهابية، التى ارتكبتها عصابة حسن البنا فى مصر خلال الفترة الماضية، والتى راح ضحيتها المئات من الشهداء، بالإضافة إلى الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة".

وأكد يوسف أنه سيتم خلال ساعات تقديم احتجاج مماثلة للخارجية الألمانية والفرنسية على تدخلهم فى الشأن المصرى، وإقحام أنفسهم فى مؤسسة القضاء.

> وشدد على أن المصريين فى الخارج فخورين بقضائهم الشامخ، ويؤكدون عدم التدخل أو التعليق على أحكامه لأنهم محل ثقة واحترام القضاء فى العالم أجمع.

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