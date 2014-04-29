"الوزراء" يستعرض تقريرا حول كورونا ومؤتمرات إقليمية ستستضيفها مصر

عرض الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء تقريراً عن الإجراءات الوقائية والعلاجية المتعلقة بفيروس كورونا، حيث تم التأكيد على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية، ونشر الوعى. وفيما يخص موسم العمرة فقد تم مراجعة إجراءات الحجر الصحى فى مطار القاهرة وكافة المطارات الدولية لفحص القادمين من الدول التى ينتشر فيها الفيروس.

وأضاف وزير الصحة، أن مصر عرضت على المملكة العربية السعودية المساهمة فى جهود المملكة لمكافحة المرض للاستفادة من الخبرة المصرية فى مجال الطب الوقائى.

واستعرض مجلس الوزراء المؤتمرات الإقليمية التى تمت الموافقة على استضافتها فى مصر خلال الفترة القادمة، وهى مؤتمر الشباب العربى فى المدينة الشبابية بشرم الشيخ خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو 2014، ومؤتمر وزراء البيئة العرب فى الجونة 2014/2015.