"الصندوق الاجتماعى" ووزارة الشباب يعقدان ملتقى "شركات الفرنشايز"

تقيم وزارة الشباب والرياضة والصندوق الاجتماعى للتنمية، اليوم الثلاثاء، ملتقى شركات الفرانشايز بمركز التعليم المدنى بالجزيرة التابع لوزارة الشباب والرياضة لدعم و تنمية المشروعات الصغيرة وتشجيع الشباب على الدخول فى قطاع الأعمال الحر.

وأشار الصندوق الاجتماعى - فى بيان له، اليوم الثلاثاء، إلى أن الملتقى يضم العديد من الشركات ذات العلامة التجارية المعروفة والتى ترغب فى التوسع وفتح فروع جديدة لها بنظام الامتياز التجارى فى مجالات متعددة منها (الاتصالات – الملابس – المطاعم – خدمات سيارات – ثلاجات عرض ومبردات).

وأضاف أن كل شركة ستعرض الفرص والاشتراطات المطلوبة لفتح فروع جديدة لها من خلال الشباب المتميز، والذى له قدرة على إدارة المشروعات وتنطبق عليه الشروط الموضوعة من خلال الشركة منها القدرة على المساهمة المالية فى جزء من التكلفة الاستثمارية للمشروع والتى تبدأ من 50 ألف جنيه، ويقوم الصندوق الاجتماعى للتنمية بتمويل المتبقى من التكلفة الاستثمارية للمشروع.

ولفت الصندوق إلى أن الشركات ستوفر التدريب والدعم الفنى فيما يوفر الصندوق التمويل اللازم للمشروع وسيتم تطبيق هذه الملتقيات فى المرحلة الأولى بمحافظات الشرقية – الإسكندرية – الغربية – سوهاج - أسيوط.

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