مشاهد هندي يحرق نفسه ويشعل النار في زعيم سياسي خلال برنامج تلفزيوني

قام أحد المشاهدين الحاضرين برنامج حوارى تلفزيونى بالهند بإشعال النار فى ملابسه والإسراع باحتضان زعيم سياسى ليحترق الاثنان وينقلا الى المستشفى فى حالة حرجة بحسب الشرطة وشهود عيان.

وكانت شبكة التلفزيون العامة تصور هذا البرنامج الاثنين فى حديقة سلطان بور فى إطار الانتخابات التشريعية التى تنظم حاليا فى اكبر ديموقراطية فى العالم.

وخرج دورجيش كومار سينج فجاة من وسط جمهور المشاهدين وقام بسكب البنزين على نفسه ثم إشعال النار قبل ان يرتمى على قمر الزمان فوجى احد الزعماء المحليين لحزب باهوجان ساماج، واصيب سينج، الذى لم تعرف دوافعه حتى الآن، بحروق بنسبة 95% وفوجى بنسبة 75% حسب الشرطة.

أ ف ب