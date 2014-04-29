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السيطرة على حريق فى فدانين مخلفات بالشركة المصرية للمخلفات بالشرقية‎

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السيطرة على حريق فى فدانين مخلفات بالشركة المصرية للمخلفات بالشرقية‎ السيطرة على حريق فى فدانين مخلفات بالشركة المصرية للمخلفات بالشرقية‎

ارشيف

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية ،من السيطرة على حريق نشب بمساحة 2 فدان مخلفات زراعية تابعة للشركة المصرية للمخلفات بقرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح.

تلقى اللواء سامح الكيلانى , مدير أمن الشرقية إخطارا من الرائد محمد الحسيني رئيس مباحث منيا القمح مفاده , نشوب حريق بإعشاب جافه “مخلفات زراعيه” بأرض فضاء علي مساحة 2 فدان تابعه للشركة المصرية لتدوير المخلفات الزراعية , ولم تحدث ثمة إصابات او وفيات.

بسؤال المدعو ، صلاح محمود طاهر عبد الله ،”62 سنه مهندس زراعي “ومدير العمليات بالشركه المشار اليها مقيم شبرا السلام  دائرة المركز , اتهم المدعو احمد سمير محمد طه “35 سنه مقيم سنهوت” ،دائرة المركز بالتسبب في احداث الحريق ،وعلل ذلك لقيام الشركه بفصله , ولم يقدر قيمة التلفيات .

تم تكليف قسم الأدلة الجنائية لفحص مكان الحريق فنيا ،وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة ،كما تم ضبط المشكو في حقه ،تحرر عن ذلك المحضر رقم 24353 جنح المركز لسنه 2014 ،جارى العرض على النيابة العامة .

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