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550 ألف جنية لتمويل 5 مشروعات بحثية تطبيقية بجامعة المنوفية

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550 ألف جنية لتمويل 5 مشروعات بحثية تطبيقية بجامعة المنوفية 550 ألف جنية لتمويل 5 مشروعات بحثية تطبيقية بجامعة المنوفية

جامعة المنوفية

وافق مجلس جامعة المنوفية فى جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور صبحى غنيم رئيس الجامعة على قيام وحدة البحوث العلمية بالجامعة على تمويل 5 مشروعات بحثية تطبيقية تقدم بها أعضاء هيئة التدريس بكليات ومعاهد الجامعة لعام 2013 بمبلغ قدره 550 ألف جنيه وتمت مراجعتها من خلال لجنة المشروعات البحثية التطبيقية.

شملت الموضوعات المطروحة في المشروعات الخمسة التب تقدمت بها كلية العلوم عن إكتشاف وتطوير أدوية جديدة مضادة للسرطان ترتكز على منتجات نباتية ،ومشروع تطوير أدوية جديدة مضادة للبلهارسيا إعتماداً على منتجات طبيعية مستخلصة من نباتات، ومشروع حماية ترعة بحر شبين الكوم وآليات تنمية الثروة السمكية بها ، أما المشروع الرابع فتقدم به أحد الأساتذة بمعهد الكبد القومى حول التحولات الجينية فى المرضى المصريين المصابين بالإلتهاب الكبدى الوبائى “ب”،أما المشروع الخامس فتقدم به أحد أساتذة قسم إنتاج الدواجن بكلية الزراعة حول إستخدام المعلمات الوراثية فى التوصيف الوراثى والحفاظ على بعض سلالات الدجاج المصرى .

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