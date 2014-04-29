أخبار عاجلة

الخلطة المعجزة تحطم شحوم الهانش و الارداف المزعجة دون رجيم -
«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد -
"بيت العائلة" بالمنيا ينظم مبادرة "في حب مصر" للتبرع بالدم.. (صور) -
بالفيديو- رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
أرقام صادمة لـ«BBC».. ماذا سيضيف «هازارد» للريال حال انضمامه؟ -
إبراهيموفيتش: مانشستر يونايتد قادر على التأهل لدوري أبطال أوروبا -
اقوى مشروب ينظف القولون و يخلصك من الفضلات العالقة و الغازات تفقد معه 4 كيلو في 10 ايام -
رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
ميركل تتعهد بمزيد من الدعم للبنان -
برلمانية تُطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مجلس الوزراء يهنىء الشعب المصرى بعيد العمال ويناشدهم العمل على زيادة الإنتاج

Google+ Print
مجلس الوزراء يهنىء الشعب المصرى بعيد العمال ويناشدهم العمل على زيادة الإنتاج مجلس الوزراء يهنىء الشعب المصرى بعيد العمال ويناشدهم العمل على زيادة الإنتاج

وجه مجلس الوزراء ،خلال اجتماعه اليوم ،برئاسة المهندس إبراهيم محلب، التهنئة إلى الشعب المصرى العظيم وعمال المخلصين بمناسبة الاحتفال بعيد العمال يوم الخميس الاول من مايو.
> وقد أشاد مجلس الوزراء بالدور الهام والمحورى الذى يقوم به عمال مصر فى رفعة هذا الوطن، وأكد على تقديره لكل يد ساهمت فى بناء مصر وبذلت الجهد والعرق وعملت بكل جد وإخلاص فى سبيل زيادة الإنتاج وتحسين مستوى الأداء.
> كما ناشد مجلس الوزراء عمال مصر الشرفاء بالعمل على زيادة معدلات الأداء والإنجاز وبذل مزيد من الجهد خلال الفترة القادمة، لأن مصر الآن هى أحوج من أى وقت مضى إلى كل يد تبنى وتعمّر حتى ترتقى بلادنا إلى المكانة التى تستحقها بين الأمم، وتجدر الإشارة إلى أن يوم بعد غد الخميس الاول من مايو هو يوم أجازة بأجر كامل للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"بيت العائلة" بالمنيا ينظم مبادرة "في حب مصر" للتبرع بالدم.. (صور)

"بيت العائلة" بالمنيا ينظم مبادرة "في حب مصر" للتبرع بالدم.. (صور)

لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو

لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو

بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين

بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين

الأخبار - ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان "إفريقيا فى قلب مصر"

الأخبار - ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان "إفريقيا فى قلب مصر"