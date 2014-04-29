مجلس الوزراء يهنىء الشعب المصرى بعيد العمال ويناشدهم العمل على زيادة الإنتاج

وجه مجلس الوزراء ،خلال اجتماعه اليوم ،برئاسة المهندس إبراهيم محلب، التهنئة إلى الشعب المصرى العظيم وعمال مصر المخلصين بمناسبة الاحتفال بعيد العمال يوم الخميس الاول من مايو.

> وقد أشاد مجلس الوزراء بالدور الهام والمحورى الذى يقوم به عمال مصر فى رفعة هذا الوطن، وأكد على تقديره لكل يد ساهمت فى بناء مصر وبذلت الجهد والعرق وعملت بكل جد وإخلاص فى سبيل زيادة الإنتاج وتحسين مستوى الأداء.

> كما ناشد مجلس الوزراء عمال مصر الشرفاء بالعمل على زيادة معدلات الأداء والإنجاز وبذل مزيد من الجهد خلال الفترة القادمة، لأن مصر الآن هى أحوج من أى وقت مضى إلى كل يد تبنى وتعمّر حتى ترتقى بلادنا إلى المكانة التى تستحقها بين الأمم، وتجدر الإشارة إلى أن يوم بعد غد الخميس الاول من مايو هو يوم أجازة بأجر كامل للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.