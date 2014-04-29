حبس متهمان بقتل ميادة أشرف وإرسار جثه آخر للتشريح

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية ، بحبس اثنين متهمين جدد من عناصر جماعة الاخوان ، 15 يوم علي ذمة التحقيق ، في واقعة مقتل الصحفية ميادة اشرف و الطالبة ميرى سامح خلال الاشتباكات بين قوات الأمن وأنصار جماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة عين شمس.

استمعت النيابة الي اقوال المتهمين ، الذين اكدوا انه فوجئوا بقوات الشرطة تحاول ضبطهم و اخرين امس بمدينة السلام ، الا ان زملائهم “ابو الليل” و “ايمن عزت” قاموا باطلاق النار علي الشرطة التي بادلتهم الامر مما ادي الي مصرعهم.

و امرت النيابة بارسال جثتي كلا من القيادي الاخواني “محمد عبد الحميد الليل” المتهم الرئيسي باغتيال الصحفية و قيادي اخري يدعي “ايمن عزت محمد” ، الي الطب الشرعي لوضع تقرير طبي بشأنهما بعدما لقيا مصرعهما امس بعدما تبادلاوا اطلاق النار مع قوات الشرطة اثناء محاولة ضبطهما .

كانت قوات الامن قد تمكنت امس من قتل اثنين من قيادات الاخوان بمدينة السلام اثناء محاولة ضبطهما لاتهامهم بقتل الصحفية ميادة اشرف ، بينما تمكنت من ضبط اثنين اخرين و احالتهم الي النيابة التي اصدرت قرارها المتقدم.