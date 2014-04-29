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التلفزيون المصري يعرض 7 مسلسلات بنظام المنتج المشارك برمضان

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التلفزيون المصري يعرض 7 مسلسلات بنظام المنتج المشارك برمضان التلفزيون المصري يعرض 7 مسلسلات بنظام المنتج المشارك برمضان

عقد عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، اجتماعاً مع اللجنة الموحدة للمنتج المشارك لمناقشة المسلسلات التي سوف يتم عرضها على شاشة التليفزيون المصري خلال شهر رمضان في إطار استعدادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون لخريطة العرض الرمضاني لهذا العام والبدء مبكراً في تحديد ملامح الخريطة.

وأكد الأميرعلى ضرورة اختيار أعمال جيدة تتناسب والشهر الفضيل وتُعيد المشاهد لشاشة التليفزيون المصري وتحقق المنافسة وتحظى بنسبة مشاهدة عالية، وتم خلال الاجتماع الاتفاق بشكل مبدئي على عرض بعض الأعمال بنظام المنتج المشارك بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون وشركات إنتاج خاصة ، وهي مسلسل “أسرار” بطولة نادية الجندي ، عزت أبو عوف ومن إنتاج شركة أفلام محمد مختار ومن إخراج وائل فهمي عبد الحميد .

يتم إنتاج مسلسل ” تفاحة آدم” بطولة خالد الصاوي ، ريهام عبد الغفور ومن إنتاج شركة العدل جروب وإخراج علي إدريس ومسلسل “سجن النساء” بطولة نيللي كريم ، درة وإخراج كاملة أبو ذكري ومن إنتاج العدل جروب ومسلسل “ناصر وعامر (صديق العمر)” بطولة جمال سليمان ، باسم سمرة إخراج عثمان أبو لبن ومن إنتاج شركة إنتلجنت ومسلسل سيت كوم “أنا وبابا وماما” بطولة أشرف عبد الباقي ، نشوى مصطفى وإخراج مايكل يبوح ومن إنتاج شركة نكست فيجن ،من إنتاج شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات تم الاتفاق على عرض مسلسل “الحكر” بطولة فتحي عبد الوهاب ، أحمد بدير، هنا شيحة إخراج أحمد صقر ، ومسلسل “حسن الفللي” بطولة هاني رمزي ، رانيا فريد شوقي وإخراج سامي محمد علي.

وجاري التفاوض حول عرض مسلسل “شمس” بطولة ليلى علوي، جميل راتب إخراج خالد الحجر ومن إنتاج شركة كنج توت ومسلسل “دلع بنات” بطولة مي عز الدين ، كندة علوش إخراج عادل ومن إنتاج شركة نيو سوليوشنز.

 

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