ضبط محاولة تهريب 2 كيلو فضة بحوزة سوادانية بالمطار

تمكنت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى من ضبط 2 كيلو فضة مع راكبه سودانيه قادمه من السودان، وقال مصر بالمطار انه أثناء انهاء الراكبة السودانية اجراءات وصولها على طيران تارجو القامة من السودان وبمجرد مرور الراكبه على اجهزة الكشف ( الاكس راى ) تبين وجود اجسام معتمه داخل حقائبها وبتفتيشها بمعرفة احمد عز الدين مأمور الجمرك تبين وجود 2 كيلو من المشغولات الفضية ملفوفين بالكربون والسلوفان داخل حقائبها و بين طيات ملابسها محاولة منها للهروب بالفضة .

امر احمد حسن عبد المجيد رئيس الادارة الممركزية بالجمارك بتحرير محضر بالواقعه للراكبة السودانية وتحريز المضبوطات.