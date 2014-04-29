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ضبط محاولة تهريب 2 كيلو فضة بحوزة سوادانية بالمطار

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ضبط محاولة تهريب 2 كيلو فضة بحوزة سوادانية بالمطار ضبط محاولة تهريب 2 كيلو فضة بحوزة سوادانية بالمطار

29 إبريل 2014 | 3:36 مساءً

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download (7)تمكنت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى من ضبط 2 كيلو فضة مع راكبه سودانيه قادمه من السودان، وقال بالمطار انه أثناء انهاء الراكبة السودانية اجراءات وصولها على طيران تارجو القامة من السودان وبمجرد مرور الراكبه على اجهزة الكشف ( الاكس راى ) تبين وجود اجسام معتمه داخل حقائبها وبتفتيشها بمعرفة احمد عز الدين مأمور الجمرك تبين وجود 2 كيلو من المشغولات الفضية ملفوفين بالكربون والسلوفان داخل حقائبها و بين طيات ملابسها  محاولة منها للهروب بالفضة .

امر احمد حسن عبد المجيد رئيس الادارة الممركزية بالجمارك بتحرير محضر بالواقعه للراكبة السودانية وتحريز المضبوطات.

عاجل 2014-04-29

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