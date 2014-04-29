وزير الزراعة: إقامة مزارع نموذجية في تشاد لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية

أعلن الدكتور أيمن فريد أبوحديد ،وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن اعتزام مصر إقامة مزارع نموذجية لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية وانتاج المحاصيل الهامة بالتعاون مع تشاد، مشيدا بأهمية اتفاقية التعاون المشترك والتى تم توقيعها مع الجانب التشادى أثناء الجولة الافريقية، التى قام بها مؤخرا برفقة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.

> جاء ذلك ،خلال اجتماع وزير الزراعة اليوم مع أعضاء البعثة الرسمية والتى أصدر قررا وزاريا بتكليفها بالسفر إلى دولة تشاد، لتفعيل بنود مذكرة التعاون المشترك،موضحاً بإن اتفاقية التعاون مع تشاد من شأنها توطيد علاقات مصر مع افريقيا وتؤكد على عودتها إلى قلب القارة السمراء، والحفاظ على امتدادها القارى لافريقيا، فضلاَ عن المكاسب المشتركة التى يحصل عليها الجانبين من تلك الاتفاقية.

> وأضاف بأنه من المقرر أن تسافر اللجنة المكلفة إلى تشاد، خلال مايو القادم، وأن الوزارة كانت قد خاطبت وزارة الخارجية لتحديد الموعد المناسب للقاء الوفد المصري بقيادات الزراعة بتشاد.

> وكشف وزير الزراعة عن امكانية البدء بعدد من مجالات التعاون منها برامج تحسين السلالات، واستيراد اللحوم المبردة ووضع استراتيجية إقليمية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض الوبائية، مشيراً الى انه سيتم اقامة مزرعة تجميع وتحسين الحيوانات المعدة للذبح، بعدد لايقل عن 5000 رأس ماشية، حيث يقوم بها مستثمرين من القطاع الخاص وتقوم الوزارة بتقديم الدعم الفنى لهم.

> وأكد وزير الزراعة على انه سيتم بحث إقامة مزرعة نموذجية لأنتاج محاصيل الذرة، والأرز، والخضر، المحاصيل الزيتية، وعدد من المحاصيل الأخري، بالإضافة إلى أنتاج التقاوى المحسنة، وإقامة عدد من الانشطة البحثية، على مساحة 300 هكتار تعتمد على مصدر ري دائم، فضلاً عن عمل دراسه لإجمالى المساحه المطلوب استصلاحها وطبوغرافيه الاراضى وطبيعه وخواص التربه ومصادر الرى المراد تحديثه حتى يمكن إعداد الدراسات التنفيذيه لاستصلاح هذه المساحات وفقا للامكانيات المتاحه لدوله تشاد من موارد بشريه وماديه.

> وأفاد وزير الزراعة بأن مصر ستساهم فى تنمية بحيرة تشاد والمزارع السمكية بها، بالإضافة إلى إنشاء مفرخ سمكي يقوم به مستثمرون مصريون بدعم فنى من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، لافتاً إلى أن المركز الدولى المصري للزراعة سيقوم بتقديم التدريب للجانب التشادى فى مجالات التلقيح الصناعى، و رعايه وإدارة القطعان، واستخدام المخلفات الزراعيه فى تغذيه الحيوان، وتنشأه العجول الرضيعة، والحلب الآلى وإصلاح الاعطال والصيانه، فضلاً عن التدريب على تسمين العجول بمراحلها.

> ولفت أبوحديد ،إلى أن المستثمرين فى تشاد يواجهون أزمة فى التحويلات المالية من تشاد إلى مصر، مشيرا ان بنك التنمية والائتمان الزراعي قد أبدى استعداده لإنشاء فرع له بدولة تشاد، بعد موافقة البنك المركزى.

> وتضم البعثة كلا من: رئيس مجلس ادارة الهيئةالعامة للخدمات البيطرية ورئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ومدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وممثل عن المركز المصري الدولى للزراعة و ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص فى مجال الثروة السمكية والانتاج الحيوانى.

أ ش أ