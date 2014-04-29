بالفيديو .. كاريوكي يستعرض أهم مشاكل الشارع المصري في كليب “نفسي أفجر”

قام فريق كاريوكي بطرح فيديو كليب جديد على قناة يوتيوب بعنوان ” نفسي أفجر”، الكليب من ألبوم “السكة شمال” والذي كان طُرح مؤخرًا .

ويتعرض الكليب لعدد من المشاكل التي نواجهها في الشارع المصري، كانحدار المستوى الأخلاقي والتحرش وغيرها من المشاكل .

فرقة “كاريوكي” أول فرقة غنائية روك في مصر تغني باللهجة المصرية، بدأت الفرقة بشكل رسمي في 2003 وهي الآن مؤلفة من خمسة أفراد هم أمير عيد “غناء وجيتار”، وشريف هواري، “جيتار وصوت”، وتامر هشام، “طبل” وآدم الألفي، “باص جيتار”، وشريف مصطفى، “أورغ” وحققت الفرقة نجاح كبير منذ بداية ثورة 25 يناير المصرية، تحديدا بعد أغنية “صوت الحرية” التي يعتبرها شباب مصر “أغنية الثورة” أو “أغنية الحرية”.

" frameborder="0">