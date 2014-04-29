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زينة تتجاوز أزمتها مع عز بالزواج من تيم حسن

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زينة تتجاوز أزمتها مع عز بالزواج من تيم حسن زينة تتجاوز أزمتها مع عز بالزواج من تيم حسن

تستعد الفنانة المصرية زينة للزواج من الفنان السوري تيم حسن، بعد أزمة القضية التي تعيشها منذ شهور لإثبات نسب توأميها إلى أحمد عز.
يأتي هذا ضمن إطار مسلسل "الوسواس" الجاري تصويره حالياً، ليعرض في شهر رمضان المقبل.
العمل يشارك في بطولته بجوار زينة وتيم كل من الفنانين رياض الخولي وسوسن بدر ومحمد كريم وهو من إخراج حسني صالح.
على الجانب الآخر، نفى مصدر مقرب من المحامي عاصم قنديل الذي وكلته زينة في قضيتها ضد عز، وجود أي نية للتصالح الودّي بين عز وزينة، على الرغم من محاولات أشخاص مقربين من الطرفين مصالحتها، بعدما تردّد أن عز يريد أن تتنازل زينة عن القضية لسلك الطرق الودية بعيداً عن المحاكم.

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سيدتي