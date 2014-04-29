بريانكا شوبرا: أنا نجمة أكثر من مشاهير هوليوود
اجتمع نجوم هوليوود وبوليوود على مسرحٍ واحدٍ في حفل توزيع جوائز IIFA للأفلام السّينمائية 15 للعام 2014، الذي أُقيم يوم السبت في مدينة تامبا ـ فلوريدا، حيث شارك كلّ من النّجمين الأمريكيين John Travolta وKevin Spacey النّجمات الهنديات في العروض المسرحية.
وقد اعتلى النّحم الأمريكي John Travolta المسرح إلى جانب الممثلة الهندية الشّهيرة Priyanka Chopra، وهي أكثر نجمات بوليوود إغراء، حيث قاما بتأدية أحد العروض المسرحية معاً، في ظلّ انسجام واضح، بدا عليهما، وهما يرقصان سوياً.
أما الممثل Kevin Spacey فقد رقص رقصة "لونجي" الشّهيرة على المسرح، برفقة صاحبة الملامح العربية الممثلة Deepika Padukone ، والممثل Shahid Kapoor.
ومنح القيّمون على الحفل النّجم العالمي Travolta جائزة تقديرية على مشاركته في الاحتفال، الذي أُقيم للمرة الأولى هذا العام في الولايات المتّحدة الأمريكية، وأُطلق عليه اسم "أوسكار بوليوود".
وكان لافتاً هذا العام غياب الممثل الشّهير Shah Rukh Khan عن الحفل، وهو الذي لم يغب عنه منذ بداية عرضه قبل 15 عاماً؛ والسبب كان سفره إلى أبوظبي لحضور منافسة في لعبة كرة المضرب، حيث يقوم فريق "Kolkata Knight Riders" الذي أسّسه "الساحر" بالمشاركة في المسابقة.
وبعد مشاركة Travolta وSpacey في الاحتفال، اعتبر البعض أنّ كلاً من Priyanka Chopra وDeepikaPadukone محظوظتان بوجود الممثلين العالميين، إلا أنّ Priyanka كان لها رأي مخالف، إذ اعتبرت أنّ النجمين كانا هما المحظوظان بلقائهما، فيما عبّرت Deepika عن حبّها وسعادتها لحضور عدد كبير من الجمهور الحفل.
وامتدّ الحفل لـ 4 أيام، من 23 إلى 26 نيسان/ أبريل، فيما شارك النجمان في الحفلة الأخيرة فقط.
ومن الواضح أنّ الهند تركت أثراً كبيراً في قلوب النجمين الهوليوودين، إذ كشف كلّ واحد منهما عن مشاريع مستقبليّة في الهند. فقال Travolta إنّه يناقش موضوع المشاركة في الفيلم الهندي "Paani" مع المخرج الهندي "ShekharKapur"، فيما عبّر Spacey عن رغبته في عرض إحدى مسرحياته في الهند.
ونعرض ها هنا أهمّ الجوائز التي قُدمت في حفل IIFA لعام 2014 للأفلام السينمائية الهندية:
أفضل فيلم : BhaagMilkhaBhaag
أفضل مخرج : RakeyshOmprakashMehra لفيلم BhaagMilkhaBhaag
أفضل ممثل : FarhanAkhtar لفيلم BhaagMilkhaBhaag
أفضل ممثلة : DeepikaPadukone لفيلم Chennai Express
أفضل شخصية ترفيهية للعام 2014 : DeepikaPadukone
أفضل ممثل مساعد : Aditya Roy Kapur لفيلم YehJawaniHaiDeewani
أفضل ممثلة مساعدة : DivyaDutta لفيلم BhaagMilkhaBhaa
أفضل مغنّي "بلاي باك" : Arijit Singh لأغنية Tum Hi Ho from Aashiqui 2
أفضل مغنّية "بلاي باك" : ShreyaGhoshal لأغنية for Tum Hi Ho from Aashiqui 2
أفضل شاعر: Mithoon لأغنية Tum Hi Ho from Aashiqui 2
أفضل كاتب قصّة فيلم: Prashoon Joshi لفيلم BhaagMilkhaBhaag
أفضل ممثل في دور كوميدي : Prashoon Joshi لفيلم BhaagMilkhaBhaag
أفضل ممثل في دور سلبي : Rishi Kapoor لفيلم D Day
أفضل مصوّر سينمائي : BinodPradhan لفيلم BhaagMilkhaBhaag
أفضل كاتب سيناريو :Prasoon Joshi لفيلم BhaagMilkhaBhaag
أفضل كاتب حوار : Prasoon Joshi لفيلم BhaagMilkhaBhaag
أفضل مصمم إنتاج : Wasiq Khan لفيلم Goliyon Ki Rasleela- Ramleela
أفضل مصمم رقص : Remo D'souza لفيلم YehJawaaniHaiDeewani
أفضل مصمم صوت : NakulKamte لفيلم BhaagMilkhaBhaag
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