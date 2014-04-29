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مفتى الجمهورية يهنئ عمال مصر بعيدهم ويطالبهم بترسيخ ثقافة حب العمل

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مفتى الجمهورية يهنئ عمال مصر بعيدهم ويطالبهم بترسيخ ثقافة حب العمل مفتى الجمهورية يهنئ عمال مصر بعيدهم ويطالبهم بترسيخ ثقافة حب العمل

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

أشاد الدكتور شوقي علام ،مفتي الجمهورية، بعمال باعتبارهم أحد اهم ثوابت الدولة ودعائمها الذين يعملون على تطويرها ورخاءها بسواعدهم وعقولهم معبرًا عن تقديره لكل من يقوم بعمله على أكمل وجه ويسعى لنفع الأمة.
> جاء ذلك، فى برقية التهنئة التى بعث بها فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية اليوم للدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة هنأها فيها وعمال مصر جميعا بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.
> وأكد مفتي الجمهورية ،على ضرورة إتقان العمل ،مشيرا إلى أنها قيمة إسلامية عظيمة تفتقدها الأمة هذه الأيام، مستشهدتاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ” إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه “، مطالبًا بترسيخ ثقافة حب العمل بين المصريين جميعًا بما يصب في رفعة مصر وتقدمها.

أ ش أ

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