بالصور.. كلية التربية النوعية الأولى في ختام “ملتقى الندوات الذاتية” بجامعة أسيوط

اختتمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط ملتقى الندوات الذاتية للكليات و المدن الجامعية تحت عنوان “السماحة في الإسلام” ، تحت رعاية الدكتور وائل الدجوي وزير التعليم العالي و الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس جامعة أسيوط و الدكتور عادل ريان نائبه لشئون التعليم و الطلاب و الدكتور إبراهيم راجح مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ، و بحضور حوالي 1000 طالب و طالبة من طلاب جامعة أسيوط.

شارك في الملتقى 14 كلية إضافة إلى طلاب المدينة الجامعية للطلبة بعدد إجمالي 112 طالب وطالبة من المشاركين حيث تقدم كل فريق بعنوان يوضح أحد معاني السماحة في الإسلام مثل السيرة النبوية، مسلمات مجاهدات في تاريخ الإسلام، من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم (سماحة الإسلام في القضايا المعاصرة)، حقوق المرأة في الإسلام، الإسلام دعوة للعلم، التسامح في الإسلام، أخلاق المسلم، الإسلام دين يسر، و بالوالدين إحسانا.

تكونت لجنة الحكام من نخبة من الأساتذة المتخصصين في موضوع الملتقى و هم الدكتور محمد محروس فرغلي الأستاذ بكلية الهندسة، الدكتور محمد مصطفى عبد الحافظ المدرس بكلية أصول الدين، الدكتور عبد العزيز عباس فرغلي المدرس بكلية أصول الدين، الدكتور حازم أبو الحمد حمدي المدرس بكلية الحقوق، الأستاذة دلال محمد خليل مدير عام رعاية الشباب، و الأستاذ أشرف عبد الحميد البلك مدير إدارة إعداد القادة.

فازت كلية التربية النوعية بالمركز الأول عن ندوة “الحياء من الإيمان” و كلية التربية بالمركز الثاني عن ندوة “حوار الأديان” و كلية الصيدلة بالمركز الثالث عن ندوة “إتقان العمل في الإسلام”.