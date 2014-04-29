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Justice League بقيادة المخرج Zack Snyder

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Justice League بقيادة المخرج Zack Snyder Justice League بقيادة المخرج Zack Snyder

في انتظار المغامرة المشتركة بين Superman و Batman في فيلم Batman vs. Superman المتوقّع إطلاقه في الصالات العالمية في السادس من مايو عام 2016 وحيث يؤدي دور Batman الممثل Ben Affleck ودور Superman الممثل Henry Cavill، يبدو أن هذا الثنائي سيرتديان مرة جديدة أزياء البطلين الخارقين، لأن شركة Warner Bros. أعلنت أنها وقّعت عقداً مع المخرج Zack Snyder ليتولّى إخراج فيلمJustice League الذي سيتم إطلاقه في العام 2018 والذي يضم مجموعة من الأبطال الخارقين هم Superman و Batman وWonder Woman و Flash و Green Lantern و Aquaman و Martian Manhunter. السيناريو لـ David S. Goyer الذي كتب سيناريو فيلم Superman الأخير Man of Steel و دور Wonder Woman ستؤديه الممثلة Gal Gadot. يذكر أن المخرج Zack Snyder قدّم لنا في السابق مجموعة جيّدة من الأفلام أذكر منها: Dawn of the Dead و 300 و Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole.

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