أخبار عاجلة

رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
ميركل تتعهد بمزيد من الدعم للبنان -
برلمانية تُطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي -
سامح عاشور يترأس هيئة الدفاع عن 12 محاميًا بشبين القناطر نهاية أبريل -
رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول لـ"هيئة سلامة الغذاء" -
"نادي أدب الأقصر" يناقش ديوان "الضل رامي ع البيبان حيرته".. الخميس -
بالصور.. "سلطان" يُطلق حملة "الإنسانية ضد السرطان" بمدارس الإسكندرية -
الصحة: ٩ إصابات حصيلة تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي أعلى محور 26 يوليو -
خالد خلف: «زراعة» البرلمان ستجوب المحافظات للوقوف على مشاكل الفلاحين -
اتحاد المقاولين يطلق مبادرة «يلا نشتغل» لتوفير 3 ملايين فرصة عمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

نجلاء وبالي بيك قصّة حبّ من اسطنبول إلى "كان"

Google+ Print
نجلاء وبالي بيك قصّة حبّ من اسطنبول إلى "كان" نجلاء وبالي بيك قصّة حبّ من اسطنبول إلى "كان"

احتفلت الممثلة التركية فهرية أفجان المعروفة في العالم العربي باسم "نجلا" في مسلسل "الأوراق المتساقطة" بتخرّجها في جامعة البوسفور ـ قسم التاريخ، حيث التقطت صوراً تذكاريّة مع زملائها وأصدقائها في الجامعة، بعد إتمام دراستها.
ويُمكن القول إنّ فهريّة طالبة مجدّة ونشيطة، حيث عمدت إلى قراءة دروسها الجامعية أثناء فترات راحتها، خلال تصوير مسلسلها الجديد "طائرالنمنمة"؛ وذلك من أجل التخرّج في هذه السنة.
كما يبدو أنّ عام 2014 سيكون سعيداً على نجمة تركيا الشابة فهريّة أفجان، التي عادت مؤخّراً من "كان"، بعد مشاركة مسلسلها "طائر النمنمة" في مهرجان السوق التلفزيوني هناك، حيث أقيم حفل كبير لتسويق العمل، حضره أكثر من ألف شخص، بالإضافة إلى نجمَي المسلسل بوراك أوزجفت وفهرية أفجان، اللذين أبديا سعادة كبيرة باحتفاء النقّاد بعملهما الذي يحصد نجاحاً في تركيا.
ليس ذلك فقط، إذ لقّبت الصحافة التركية بوراك وفهرية باسم "طيور الحبّ" أو LOVE BIRDS، بعد تألّقهما في قصّة حبّ رومانسية تاريخية في المسلسل الذي أجّج مشاعر المتابعين له في تركيا.
تميّزت فهرية أو "فريدة" في مسلسل "طائر النمنمة" بالأداء العفوي البسيط، لرواية شهيرة في تركيا، تحمل نفس الاسم، للكاتب رشاد نوري جونتكن، وتدور أحداثها في حقبة نهاية الخلافة العثمانية، من خلال قصة عائلة تركيّة تواجه مشاكل اجتماعيّة حرجة في تلك الفترة.
تجسّد فهرية في المسلسل دور المعلّمة "فريدة"، التي تعمل في إحدى مدارس قرى وسط اسطنبول، وتربطها قصة حبّ مع ابن خالتها "كامران"، الذي يلعب دوره الممثل التركي بوراك أوزجفت الشهير في العالم العربي باسم "بالي بيك".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي