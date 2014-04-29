نجلاء وبالي بيك قصّة حبّ من اسطنبول إلى "كان"

احتفلت الممثلة التركية فهرية أفجان المعروفة في العالم العربي باسم "نجلا" في مسلسل "الأوراق المتساقطة" بتخرّجها في جامعة البوسفور ـ قسم التاريخ، حيث التقطت صوراً تذكاريّة مع زملائها وأصدقائها في الجامعة، بعد إتمام دراستها.

ويُمكن القول إنّ فهريّة طالبة مجدّة ونشيطة، حيث عمدت إلى قراءة دروسها الجامعية أثناء فترات راحتها، خلال تصوير مسلسلها الجديد "طائرالنمنمة"؛ وذلك من أجل التخرّج في هذه السنة.

كما يبدو أنّ عام 2014 سيكون سعيداً على نجمة تركيا الشابة فهريّة أفجان، التي عادت مؤخّراً من "كان"، بعد مشاركة مسلسلها "طائر النمنمة" في مهرجان السوق التلفزيوني هناك، حيث أقيم حفل كبير لتسويق العمل، حضره أكثر من ألف شخص، بالإضافة إلى نجمَي المسلسل بوراك أوزجفت وفهرية أفجان، اللذين أبديا سعادة كبيرة باحتفاء النقّاد بعملهما الذي يحصد نجاحاً في تركيا.

ليس ذلك فقط، إذ لقّبت الصحافة التركية بوراك وفهرية باسم "طيور الحبّ" أو LOVE BIRDS، بعد تألّقهما في قصّة حبّ رومانسية تاريخية في المسلسل الذي أجّج مشاعر المتابعين له في تركيا.

تميّزت فهرية أو "فريدة" في مسلسل "طائر النمنمة" بالأداء العفوي البسيط، لرواية شهيرة في تركيا، تحمل نفس الاسم، للكاتب رشاد نوري جونتكن، وتدور أحداثها في حقبة نهاية الخلافة العثمانية، من خلال قصة عائلة تركيّة تواجه مشاكل اجتماعيّة حرجة في تلك الفترة.

تجسّد فهرية في المسلسل دور المعلّمة "فريدة"، التي تعمل في إحدى مدارس قرى وسط اسطنبول، وتربطها قصة حبّ مع ابن خالتها "كامران"، الذي يلعب دوره الممثل التركي بوراك أوزجفت الشهير في العالم العربي باسم "بالي بيك".

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