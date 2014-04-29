نوال الزغبي:أرفض أن أكون "ملكة البطيخ" كما فعلت نانسي

أطلت الفنانة نوال الزغبي مع الاعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "الحكم" بصورة الفنانة المثالية، المتسامحة والصبورة والتي تنازلت عن كل شيء حتى عن حق الردّ على رجل جرّح بها، والأم المتفانية التي تضحّي وتناضل من أجل مصلحة اولادها.

نوال بدت مرتاحة جداً في هذه الإطلالة، وأجابت على أسئلة مضيفتها المصرية بنفس لهجتها، لم تُستفز ولم تستفِز أحداً، ما عكس نضجاً كبيراً طرأ على شخصيتها، ربما تكون قد اكتسبته من تجارب الحياة والعمر، أو ربما أيضاً بسبب دبلوماسية تعلمت كيف تستخدمها في المكان المناسب وفي التوقيت الصحيح.

نوال ولجان التحكيم

الحلقة ركزت في قسم كبير على نجوميتها التي افترضت وفاء أنها تراجعت في فترة ما، حيث أعادت نوال السبب إلى ظروفها الشخصية وانتقالها من حياة إلى حياة أخرى جديدة مع أولادها، إلا أنها أكدت في الوقت نفسه، أن البريق لا يخبو أبداً، كما حرصت على توجيه رسالة إلى من يهمهم الأمر، بأنها مستعدة للتواجد كعضو لجنة تحكيم في أحد برامج الهواة، بعد أن رفضت عروضاً كثيرة في هذا الإطار، بسبب خوفها من خوض تجربة قد تندم عليها، مشيرة أن اسمها كان الأول للمشاركة في كل البرامج التي تعرض حالياً، واعترفت أنها تشعر بالندم لكونها رفضت كل تلك العروض، مبدية استعدادها للتراجع عن خطئها في حال توفّر العرض الجيد الذي يناسبها، مشددة على أنها فنانة "أكاديمية" ويمكنها أن تقيم الأصوات لأنها درست في معهد .

نوال أعادت سبب تراجع نجوميتها أيضاً، الى الوضع الامني والسياسي الذي تمر به الدول العربية كما للظروف الانتاجية، وأشارت إلى تأخرها عن طرح "السنغل" الذي وعدت به جمهورها يعود الى عدم توفر الأغنية المناسبة وتساءلت "أين هي الأغنيات التي كسرت الدنيا؟" كما أشارت إلى أنه من بين كل الأغنيات لم تضرب سوى أغنية حسين الديك "لما ضمّك على صديري" لكنها رفضت غنائها، لأنها لا تحفظ كلماتها.

ملكة البطيخ

نوال اعترفت بوجود فنانات أجمل منها، وأخريات يتمتعن بصوت أجمل من صوتها وأيضا بوجود فنانات يتفوقن عليها جرأة، وأكدت أننا لا نعيش زمن الجرأة، لأنّ الناس متعبة، مشيرة إلى أنها ترفض ان تطل بصورة "ملكة البطيخ" التي أطلت بها نانسي عجرم في كليبها الأخير، والتي سبق أن قدمتها في كليب "أخاصمك آه"، مشيرة إلى أن نانسي تميزت بهذا الـ "ستيل" ولكنها لا يمكن أن تقدمه هي شخصياً لأنه بعيد عنها.

كما نفت نوال وجود مشاكل بينهما، وأوضحت انها قالت عن نانسي في بداية انطلاقتها "في ناس من فانزاتي صاروا نجوم" ولكن هناك من أجرى مقابلة معها وأعاد نشر كلام كانت قد قالته عنها قديماً، موضحة أنها التقيتا في المطار وتحدثتا وبأنها تحبها وتقدرها.

لا خلافات مع إليسا

وأيضاً نفت نوال وجود خلافات بينها وبين إليسا وأوضحت انها قالت عنها كلاماً جيداً في مقابلتها مع مجلة "سيدتي" ولكنها شخصياً لا تبادر الى مصالحة اي فنانة لأنها في الأساس لا تخطئ بحق أحد، مذكرة بأن سبب خلافهما يعود الى أن اليسا أشارت اليها عندما سئلت "من هي الفنانة التي تتمنى أن تحمل عصا سحرية لكي تمحيك"، وبأنها استغربت يومها هذا الجواب، فعمدت الى تجاهلها. أما عن نجوى كرم، فقالت إنها تحبها كما تحب صوتها وشخصياتها.

مليون ريكي مارتن

وفي كلام ليس بجديد أكدت نوال الزغبي أنها ترفض دفع المال من أجل الحصول على الجوائز، كما من أجل الغناء مع أي نجم عالمي وقالت "معقول أدفع مليون دولار لأغنّي مع ريكي مارتن!" واللافت أن نوال أكدت أنها المرة الاولى التي تسمع فيها انه عرض عليها دفع هذا المبلغ من أجل الغناء معه، برغم من أنها اجابت بالنفي على سؤال وفاء "هل انت نادمة لأنك لم تدفعِي مليون دولار من اجل تنفيذ ديو مع ريكي مارتن؟" كما أكدت نوال أنها رفضت أخيراً وبسبب ضيق الوقت، مشروع ديو مع نجم عالمي خاص بكأس العالم.

نوال أشارت إلى مشروع ديو سيجمعها بالفنانة شيرين عبد الوهاب، ولكنهما بانتظار توفر العمل المناسب، ووصفت شيرين بأنها "اهم صوت وحدا بيغني صح" ولكنها لا تخاف الغناء معها لأنها سوف تستمد قوة من احساسها.

بانتظار الطلاق

على المستوى الشخصي، أكدت نوال انها عزباء حالياً، وهي سعيدة بذلك لكونها تعيش مرحلة لم تعشها سابقاً بسبب زواجها المبكر، مشيرة إلى أنّ هناك من "شمت" بعد انفصالها عن زوجها، الذي ترفض الرد على كل الكلام الذي قاله عنها، ليس خبثاً أو صبراً بل لأنها "بنت أصل" واحتراماً للأيام التي عاشاها معاً وقالت " شو ما عمل هوّي بيّ أولادي"، كما اوضحت انها بانتظار قرار الفاتيكان للحصول على حريتها، وفي حال لم يمنحها اياه، فهذا يعني أنها سوف تبقى"معلّقة" وهذا الشعور مزعج جداً ولكن ما يمكن أن يعزيها هو وجود اولادها الى جانبها.

وأشارت إلى أنها ترفض أن تغيّر دينها من أجل الحصول على الطلاق. كما اوضحت انها يمكن ان تعيد تجربة الزواج في حال توفر الرجل المناسب الذي يقدّرها ويقدّر أولادها وبأنها ستحرص على أخذ موافقتهم قبل الاقدام على مثل هذه الخطوة، ولكنها لا يمكن أن تسلمه مالها أو إدارة أعمالها بسبب ما حصل معها في تجربتها السابقة مع إيلي ديب.

أما عن علاقتها المتوترة مع أهلها، أكدت نوال أن علاقتها طيبة مع والديها، ولكنها لم تنف وجود خلافات مع أخوتها، وقطيعة مع شقيقتها المتزوجة من شقيق ايلي ديب، مشددة على أنها تتفهّم ظرفها جيداً.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"