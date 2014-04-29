ليندساي لوهان تغازل هيفا وهبي على تويتر

يبدو أنّ وجود Lindsay Lohan في مركز معالجة الإدمان قد حرمها من التعرّف إلى العالم الخارجي لفترة طويلة. وها هي تعود اليوم إلى العالم الإفتراضي لتتغزّل بهيفا وهبي عبر تويتر.

Lindsay، التي أجهضت مؤخراً أثناء تصوير البرنامج الوثائقي الذي يعرض تفاصيل حياتها، غازلت النجمة اللبنانية على تويتر، حيث كتبت لها: "اكتشفت هيفا وهبي الآن...أحببت أغانيها...ولا أستطيع الانتظار حتى ألقاها يوماً"، ثمّ ذكرت في التغريدة نفسها اسم آدم صبّاغ، ملك جمال العرب، الذي يعمل حالياً في هوليوود، ويبدو أنّه هو الذي أخبر Lindsay بأعمال هيفا.

من جهتها، ردّت هيفا على التغريدة شاكرة Lindsay ، فكتبت: "هذا لطف منك Lindsay ، سعيدة أن أسمع منك هذا... وطبعاً أودّ أن ألتقيك يوماً ما".

يُذكر أن الفيلم الوثائقي الذي يتناول حياة Lindsay والذي قررت مقدّمة البرامج Oprah Winfrey إنتاجه، أوقفته هذه الأخيرة بسبب تدني نسبة المشاهدين.

وقضت lohan سابقاً في السجن بضعة أشهر، عقب ارتكاب تجاوزات متعلقة بالإفراط في تناول الكحول وتعاطي المخدرات.