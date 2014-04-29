تامر حسني: MBC شوّهت برنامجي

يبدو أن تامر حسني يسعى لإثارة أزمة جديدة حيث فتح النار مؤخراً على قناة MBC، متهماً إدارتها بخداعه بعد حذف بعض أجزاء برنامجه "رحلة صعود".

وقد أعلن تامر من خلال صفحته على الـ"فيس بوك"، أنّ البرنامج كان من المفترض أن تكون مدته ساعتين، إلى أنّه تمّ اختصار الحلقات وضاعت الكثير من النقاط الهامة التي تحدث عنها.

الغريب أن البرنامج يعرض منذ بداية هذا العام، ولم يبد تامر أي اعتراض على حذف أجزاء من الحلقات، إضافة إلى أن البرنامج مسجل وكان من الممكن تدارك أي خطأ مع بداية عرض الحلقات، فلماذا ظل تامر صامتاً طوال هذا الوقت، وهو ما دفع بالبعض إلى التساؤل هل يسعى تامر لكسب مزيد من المشاهدة لبرنامجه بهذه الطريقة؟ أم أنه يريد إثارة الجدل كعادته مع إطلاقه أي عمل جديد؟

من جانبها رفضت إدارة MBC التعليق على ما قاله تامر.