كيف حققت نوال الكويتية حلم كاتب مسلسل "4 قلوب المثير للجدل ؟

"الموضوع بحد ذاته جديد وجريء في نفس الوقت، لكنّي حاولت قدر المستطاع معالجته درامياً حتى لا نخدش الحياء في شهر رمضان المبارك".

هكذا رمى الكاتب الكويتي عبد العزيز الحشاش في تصريحه لـ "سيدتي نت" القفاز في وجه الآخرين، ورفع راية التحدي من خلال مسلسله الجديد " أربع قلوب" من إخراج محمد القفاص وبطولة نخبة مميزة من نجوم الدراما في الخليج، وأبرزهم " غازي حسين، هيا عبدالسلام، حسين المهدي، أمل العوضي ،أحمد حسين ،فوز الشطي، فهد باسم، شفيقة يوسف ، عبدالله بهمن، محمد العجيمي و الوجه الجديد مها النمر.

تحدّي الحشاش إكتمل بوجهة نظره من خلال حلمه الذي تحقق بعد طول إنتظار إذ قال:" أنا من عشاق الفنانة نوال ولطالما عشت لحظات ومواقف مختلفة في حياتي الشخصية ارتبطت بأغانيها، وغناؤها لمقدمة مسلسليمن كلمات الشاعر المخضرم يوسف ناصر وألحان د.عامر جعفر، حلم كنت أنتظر أن يتحقق منذ زمن بعيد" .

وعن ارتباط أغاني الفنانة نوال بكتاباته قال "كل أعمالي التي قمت بكتابتها رافقتني فيها الفنانة نوال من خلال أغانيها، إذ كنت أستمع لأغانيها أثناء كتابة مسلسلاتي، لذلك تعتبر الفنانة نوال حالة خاصة في حياتي".

يذكر أن المسلسل سيعرض على تلفزيوني دبي وMBC دراما.