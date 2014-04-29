أمل علم الدين تسحق 11 إمرأة في حياة كلوني لتفوز بالخاتم

عندما نقول العازب الأشهر في العالم، فمن غير الممكن إلا أن نفكّر سريعاً في الممثل الإيرلندي الأصل George Clooney، الذي لم يترك مناسبة إلا وصرّح خلالها برفضه الزواج والإنجاب. النجم الوسيم أكّد مراراً أنّه لا يمكن أن يكون ملكاً لإمراة واحدة، بل لعدة نساء.

وهو أكثر شخصيّة مرهقة لمصوّري "الباباراتزي"، وعلى رأس قائمة المشاهير المطلوب ملاحقتهم على الدوام، كونه "زير نساء" وأكثر الرجال إثارة، وبسبب طموح الكثيرين إلى أن يعرفوا شيئاً عن علاقاته وأن يكونوا أوّل من يكتشف أنّ العازب الأشهر مرتبط، وقد نجحوا مؤخراً في التقاط صور له خلال رحلة رومانسية مع حبيبته اللبنانية.

وربّما تكون وسامة هذه الشخصيّة والتزامه العزوبية، وتنقّله كثيراً في العلاقات، قد جعلته أكثر عرضة لمطاردة النساء له ومحاولة الإيقاع به والفوز بقلبه.

ولم يكن كلّ ذلك مزعجاً له، فقد كان يتنقّل في علاقاته بين أجمل جميلات هوليوود محافظاً على عزوبيّته، حتى وصل به الأمر إلى أن وضع رهاناً بـ100 ألف دولار على نفسه عام 2007 وتعهّد بموجبه بعدم الزواج.

وقد بدأت عقدة Clooney مع الزواج، عندما التقى الفنانة Talia Balsam، وتزوجها عام 1989، من دون أي تفكير أو حتى تحضير. وبرغم أنّ زواجه استمرّ لمدة 4 أعوام حرم خلالها نعمة الأطفال، إلا أنّه لم يعرف النجاح يوماً، بسبب عدم قدرة الزوجين على الانسجام، وعدم التزامه، وسعيه الدائم إلى البقاء حراً في علاقاته.

وتوالت بعد ذلك العلاقات، التي كان أشهرها:

Michelle Pfeiffer: نجمة سينمائية معروفة تعرّف إليها لبعض الوقت عام 1984.

Kelly Preston: ممثلة وعارضة أزياء أمريكية. دامت علاقتهما بين 1987 و1989.

Karen Duffy: عارضة أزياء ومقدّمة برامج تلفزيونية سابقة. أمضى معها فترة خلال عام 1995.

Céline Balitran: عارضة أزياء سابقة وممثلة فرنسية. تعرف إليها حين كانت تعمل نادلة في أحد المقاهي، وبقي معها من 1996 لغاية 1999.

Lisa Snowdon: عارضة أزياء وشخصيّة تلفزيونية بريطانية. ارتبط بها بشكل متقطّع عام 2000.

Krista Allen: ممثلة أمريكية. ظهر معها خلال فترات متقطعة من عام 2002 وحتى 2004.

Renee Zellweger: ممثلة أمريكية. ارتبط بها خلال فترات متقطعة في عام 2004.

Sarah Larson: عارضة أزياء. استمرّت علاقته بها عاماً واحداً من 2007 إلى 2008.

Elisabetta Canalis: عارضة أزياء إيطالية. دامت علاقته بها 3 أعوام، خلال الفترة الممتدّة من 2009 وحتى 2011. انتهت علاقتهما حين طالبته بالزواج.

Stacy Keibler: عارضة أزياء وشخصية معروفة في عالم المصارعة في لاس فيغاس. ارتبط بها في صيف 2011 وإلى أواخر 2013 .

Monika Jakisic: عارضة أزياء. تواعدا لفترة قصيرة عام 2007، ثمّ أواخر عام 2013.

أما عام 2014 فقد شهد تغيّراً كبيراً في مجريات حياة Clooney ، إذ بعد علاقة قصيرة مع المحامية اللبنانية Amal Alamuddin، قام عازب هوليوود الأشهر بالارتباط رسمياً بها. وكانت "سيدتي نت" أوّل موقع عربي أكّد جديّة العلاقة بينهما.

وبذلك، تكون أمل علم الدين، المتخصّصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان، والتي تتولى حالياً الدفاع عن مؤسس موقع "ويكيليكس" في قضية ترحيله إلى السويد، قد فازت بقلب العازب الأشهر الذي تحرّر من عقدة الارتباط الرسمي.

لكن ذلك لا يعني حتى الآن الزواج، فلا أحد يستطيع أن يضمن قرارت Clooney المستقبليّة، نظراً إلى تاريخه الكبير في العلاقات، فيما يبقى السؤال: "هل من الممكن أن تخوض أمل هذه المخاطرة معه؟!".

يًذكر أنّ George Clooney قد أقام علاقات متقطعة أيضاً مع أغلب النجمات التي تشَارك وإيّاهنّ بطولة أفلام، مثل: Julia Roberts، وLucy Liu وCharlize Theron.

من هنّ شبيهات أمل علم الدين؟

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