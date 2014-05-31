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إعتداء سافر من رئيس مجلس مدينة أبو حماد علي عامل نظافة

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إعتداء سافر من رئيس مجلس مدينة أبو حماد علي عامل نظافة إعتداء سافر من رئيس مجلس مدينة أبو حماد علي عامل نظافة

كتبت/ عزيزه حسين
تقدم اليوم رئيس منظمة الحريات لحقوق الإنسان بالشرقية السيد المستشار بالتحكيم الدولي عبدالحميد شومان بمذكرة شجب وإدانه الي الدكتور سعيد عبدالعزيز محافظ الشرقية يطلب فيها إتخاذ موقف جاد ضد رئيس مدينة أبو حماد الذي قام بصفع عامل نظافه وسبه .. حيث قال شومان بأنه مهما كان جرم العامل لا وجود للتطاول بالأيدي أو خلافه .. وأكد بأن المنظمة تنتظر الرد الرسمي بالإجراء الذي ستتخذه المحافظة حيال فخري السيد عبدالعزيز رئيس مدينة أبو حماد وذلك لرفع مذكرة بالإجراء المتخذ الي المنظمة الرئيسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان .. حيث طالب شومان بألا يمر الموضوع بكلمة إعتذار وتنازل العامل عن البلاغ ولابد من اتخاذ موقف قانوني تجاه المسئول أي كان وضعه الوظيفي .
حيث أن العامل مصطفي العطوي قام بتحرير محضر بالواقعة تحت رقم 2105 لسنة 2014.

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