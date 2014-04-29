ألفيش: إسبانيا عنصرية

مدريد، (إفي): اتهم البرازيلي داني ألفيش الظهير الأيمن لبرشلونة، المجتمع الإسباني بـ"التخلف" بعد واقعة العنصرية التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام فياريال بالليجا، حيث ألقت عليه الجماهير ثمرة موز داخل أرض الملعب.

وفي تصريحات لمحطة (راديو جلوبو) الإذاعية وتناقلتها وسائل إعلام إسبانية يوم الثلاثاء قال ألفيش: "هناك عنصرية ضد الأجانب (في إسبانيا). إنهم يقدمون أنفسهم للعالم على أنهم دولة متقدمة ولكنهم متأخرون جدا في بعض الأمور".

وأعرب ألفيش عن دهشته البالغة إزاء الدعم الذي تلقاه بعد هذه الواقعة، حيث امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بصور لاعبين وأشخاص عاديين يأكلون الموز تعبيرا عن تضامنهم معه.

وعن موقفه حيال الشخص الذي ألقى ثمرة الموز عليه قال اللاعب البرازيلي: "لو كان الأمر بيدي لنشرت صورته على شبكة الإنترنت لكي يشعر بالخجل من فعلته".

واستغل ألفيش الفرصة لينتقد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حيث اعتبر أنه يهتم بأمور أقل أهمية "أعتقد أن على الفيفا أن يهتم بأمور أهم من التعاقد مع لاعبين صغار، يجب أن يولي اهتماما بأمور أكثر جدية".

تأتي تصريحات البرازيلي في إشارة إلى عقوبة الفيفا على البرسا حيث منع النادي من إبرام أي صفقات جديدة لمدة عام، نظرا لانتهاك النادي الكتالوني لنظام الانتقالات الدولية وتسجيل لاعبين تقل أعمارهم عن 18 سنة، ولكنه عاد وعلق هذه العقوبة مؤخرا.

وكانت جماهير فياريال قد ألقت ثمرة موز على ألفيش في المباراة التي جمعت بين الفريقين أول أمس في الجولة الـ35 من الليجا، ولكن اللاعب التقط الثمرة وأكلها كما أكد أن الضحك هو الحل لمواجهة العنصرية.

وأضاف ألفيش: "يجب التصرف بنفس الشكل الذي فعلته.. فأنا ألعب في إسبانيا منذ 11 عاما ودائما ما تفعل الجماهير ذلك. ينبغي مواجهة مثل هذه المواقف بالضحك".