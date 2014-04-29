بالفيديو.. 10 لقطات تبرز قوة خرافية لرونالدو

يستعرض FilGoal.com 10 لقطات للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد تبرز امتلاكه لقوة جسمانية ولياقة بدنية رهيبة بجانب مهارته الفائقة وهو ما منحه جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2013.

أولا) السرعة

أمام فياريال في مواجهة، انطلق رونالدو من الجبهة اليمنى ولحق تمريرة طويلة كانت في طريقها إلى ضربة مرمى وظن الجميع أنها ستخرج باستثناء العداء الدون.

في موسم 2012/2013 أمام أتليتكو مدريد، انطلق رونالدو مسافة 96 مترا خلال 10 ثوان فقط! ينافس بها العداء الجامايكي يوسين بولت البطل الأوليمبي.

ثانيا) التسديد

إن سألت أي شخص من يملك أقوى تصويبة في العالم الآن، بالطبع ستكون الإجابة كريستيانو!

قذيفة رونالدو أمام أوساسونا، تخطت سرعتها 100 كم/ساعة

التصويب القوي لرونالدو كان له نسخة قوية للغاية أمام بورتو أيضا مع مانشستر يونايتد.

ثالثا) القفز

قوة رونالدو الجسمانية لا تساعد فقط أرضيا، ولكن في الارتقاء العالي أمام المنافس لمسافة مثل التي يقوم بها لاعبو كرة السلة.

هدف رونالدو في مانشستر يونايتد بقميص ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.. ارتقاء وثبات في الهواء!

هدفه أمام ليفانتي برأسية بعد ارتقاء أعلى من الجميع، وقوته بالتحكم في نفسه في الهواء جعلته يحول الكرة بشكل مناسب بصعوبة بالغة.

رابعا) أكروبات رونالدو

المهارات الهوائية وسرعة رد الفعل واتخاذ قرارات مثل هذه، تحتاج لقوة بدنية بجانب الذهنية حتى يستجيب جسده لقراراته.

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