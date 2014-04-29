بالفيديو.. ضرب بوحشية و ' المجنون ' وأسرع هدف في 5 لقطات من تاريخ بايرن وريال

خمس لقطات لا تنسي من تاريخ ملئ بالإثارة بين عملاقي أوروبا بايرن ميونيخ وريال مدريد ..

1-مجنون بيرنابيو!

في أول لقاء يجمع العملاقين في مدريد في نصف نهائي دوري الأبطال عام 1976 وبعد أن تمكن البايرن من إحباط الريال بالتعادل 1-1 علي ملعبه، اقتحم مشجع مدريدي شهير يعرف بإسم "مجنون برنابيو" الملعب ليعتدي علي حكم المباراة ثم علي جيرد مولر اسطورة البايرن ومسجل هدف التعادل.

"مجنون البرنابيو" وجد عملاق البايرن ومنتخب ألمانيا سيب ماير ليعترض طريقه ويسيطر علي الموقف كما هو واضح في الصورة.

2-كارت أحمر يساوي إيقاف 5 سنوات!

المرة الثانية التي يصطدم فيها البايرن مع الريال لم تخل من الأحداث الساخنة أيضا حيث جاء اكتساح البافاري للملكي 4-1 في ذهاب نصف نهائي 1987 بمشهد عنيف لا تراه إلا في مباريات الWWE !

خوانيتو مهاجم ريال مدريد بدا وكأنه فقد عقله تماما عندما اعتدي بشكل صارخ علي لوثار ماتيوس نجم وسط البايرن، في لحظة كلفت المهاجم الدولي الأسباني إيقاف 5 سنوات بعد "شلوت" في الظهر والوجه.

خوانيتو لقي مصرعه في حادث سيارة في نفس السنة التي انتهي فيها إيقافه!

3-رأس أنيلكا

فاز البايرن في 3 من 4 مواجهات ضد الريال في دوري أبطال عام 2000 ومع ذلك تٌوج النادي الأسباني بلقب البطولة بفضل هدف لايقدر بثمن من الفرنسي نيكولا أنيلكا في نصف النهائي.

فبعد أن تلاعب الألمان بعملاق مدريد "رايح جاي" في دور المجموعات بنتائج قاسية 4-1 و4-2، فاز الريال 2-0 في مدريد قبل أن يخسر 2-1 في العودة ويهرب إلي النهائي.

4- أسرع هدف في تاريخ دوري الأبطال

بعد 10 ثوان فقط، الهولندي روي ماكاي يصعق ريال مدريد بأسرع هدف في تاريخ دوري ابطال أوروبا حتي الآن، في هفوة نادرة من روبرتو كارلوس.

5- ركلة راموس الفضائية

سيرجيو راموس يسدد ركلة جزاء ولا أسوأ ليمهد طريق الوصول لنهائي الموسم قبل الماضي لبايرن، في لقطة انتشرت علي الانترنت كدعابة تعرف بأسم "ركلة راموس الفضائية" !