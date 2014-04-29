اختاري "Culottes" لإطلالتك في هذا الموسم

تظهر العديد من اتجاهات الموضة المختلفة في كل موسم، وتكتسح خلال ذلك إطلالات النجمات واختيارات جمهور الموضة Street Style، كما يكثر ظهورها في المحلات التجارية، وقد كانت "Culottes" من أبرز اتجاهات الموضة هذا الموسم، فما هي؟ وكيف ظهرت يا ترى؟

الـ "Culottes" هي بنطلون قصير يصل إلى الركبة أو منتصف الساق، ويكون واسعاً جداً بحيث يبدو كالتنورة الميدي، وبدأت هذا البنطلونات بالظهور في خمسينات وستينات القرن الماضي، وقد شوهدت في العديد من الإطلالات المختلفة، مما يجعلها أحد أبرز الاتجاهات في الصيف.



إليك هذه النصائح لتتألقي بها:

- تنوعت الطبعات والألوان المختلفة لـ" Culottes"، لذا احرصي على اختيار اللون المناسب والخامة المناسبة سواء أردتها انسيابية ناعمة أو قوية وجميلة.

- ننصحك باختيار الطول المناسب لهذا الاتجاه حتى لا تبدين كالغارقة في القماش.

- يمكنك الحصول على لوك كلاسيكي مستوحى من السبعينات بربط قميصك بعقدة أمامية صغيرة، كما يمكنك أن تنسقي الـ "Culottes" مع توب قصير بنفس اللون لتحصلي على لوك عصري جذاب.

- تذكري أن الحذاء سيكون ظاهراً عند ارتداء الـ "Culottes"، لذلك ننصحك باختيار حذاء جميل بتصميم متجدد وألوان جذابة، أما إن أردت زيادة طول ساقيك فنسقيها مع حذاء لحمي بكعب عالٍ.

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