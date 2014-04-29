أضيفي لمسة صيفية لإطلالتك بالإكسسوارات الملونة

نتطلع للصيف عادة لنبتعد عن الرتابة والملل في تنسيق إطلالاتنا، فبعد الألوان الداكنة التي طغت على الأزياء الشتوية نبدأ بالبحث عن كل ما هو مشرق وصيفي من ألوان وعلى رأسها ألوان النيون كالأصفر والفوشي، لذا ننصحك باختيار هذه الألوان لتضيفيها لإطلالتك من خلال الإكسسوارات كما ظهر في إطلالات النجمات المختلفة.

نسقت العديد من النجمات الأحذية الملونة مع الفستان الأسود القصير فحصلن على لوك متجدد وأنيق، منهن: النجمة آنا كيندريك، ومن جهة أخرى كانت بعض النجمات أكثر جرأة، حيث اخترن أن ينسقن الفساتين الملونة مع إكسسوارات بألوان مختلفة، فكانت إطلالاتهن عصرية بعيدة عن الملل والرتابة، ومنهن: جيسيكا ألبا، و بيلا ثورن، كذلك يمكنك أن تضعي لمسة صيفية لإطلالتك اليومية بإضافة حقيبة عملية بلون مشرق كما فعلت عارضة الأزياء الشهيرة ميراندا كير.

لا تترددي بإضافة الإكسسوارات الملونة لإطلالتك في هذا الصيف، وخذي من النجمات أفكاراً جديدة لفعل ذلك.

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