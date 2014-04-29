تلميذ يطعن مُعلمته في مدرسة بريطانية

قتلت مدرسة بريطانية طعنًا أمس الاثنين في احدى مدارس شمال انجلترا، على ما اعلنت الشرطة التي اوقفت تلميذا في الخامسة عشرة من العمر.

وتبلغ هذه السيدة 61 عامًا، وهي تعمل في تدريس اللغة الاسبانية في مؤسسة تعليمية كاثوليكية تضم نحو الف تلميذ تراوح اعمارهم بين الحادية عشرة والسادسة عشرة.

وقالت الشرطة بحسب ما افادت الوكالة الفرنسية انها توجهت الى مكان الحادث قبل ظهر الاثنين بعدما تلقت بلاغا من جهاز الاسعاف. وقد نقلت المدرسة الى المستشفى حيث فارقت الحياة.

وذكرت الشرطة انها اوقفت صبيا في الخامسة عشرة على ذمة التحقيق، دون ان تدلي بمزيد من التفاصيل.

وما زال عناصر الشرطة منتشرين في المدرسة حيث ينسقون مع المسؤولين فيها. وتتواصل التحقيقات لمعرفة ملابسات الجريمة.

وبعد الظهر، عمد عدد من التلاميذ الى وضع ورود على باب المدرسة وفاء لمعلمتهم القتيلة.