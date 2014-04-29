أخبار عاجلة

رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
ميركل تتعهد بمزيد من الدعم للبنان -
برلمانية تُطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي -
سامح عاشور يترأس هيئة الدفاع عن 12 محاميًا بشبين القناطر نهاية أبريل -
رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول لـ"هيئة سلامة الغذاء" -
"نادي أدب الأقصر" يناقش ديوان "الضل رامي ع البيبان حيرته".. الخميس -
بالصور.. "سلطان" يُطلق حملة "الإنسانية ضد السرطان" بمدارس الإسكندرية -
الصحة: ٩ إصابات حصيلة تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي أعلى محور 26 يوليو -
خالد خلف: «زراعة» البرلمان ستجوب المحافظات للوقوف على مشاكل الفلاحين -
اتحاد المقاولين يطلق مبادرة «يلا نشتغل» لتوفير 3 ملايين فرصة عمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مصرع فلاح داخل ماكينة “دراس ” محصول القمح بالمنوفية

Google+ Print
مصرع فلاح داخل ماكينة “دراس ” محصول القمح بالمنوفية مصرع فلاح داخل ماكينة “دراس ” محصول القمح بالمنوفية

لقي فلاح بقرية الحامول، مركز منوف ، مصرعه على أثر سقوطه داخل ماكينة دراس القمح بعد إختلال توازنه وتم إستخراج الجثمان من داخل الدراسة والتصريح بدفن الجثة .

تلقى اللواء سعيد أبو حمد ،مدير أمن المنوفية ،إخطارا من الرائد نبيل مسلم ،رئيس مباحث منوف ،يفيد بورود بلاغ من محمد سمير محمد “34 سنة مؤهل متوسط” ومقيم بعزبة الشرايفة التابعة لقرية الحامول مركز منوف ،أنه أثناء قيام والده بالعمل على ماكينة دراس القمح بأرضه الزراعية اختل توازنه مما أدى إلى سقوطه بداخلها ومصرعه فى الحال.

وبالفحص تبين وجود إصابات بالجثمان ،عبارة عن تهشم بالجمجمة والجانب الأيمن ؛ تم تحرير محضر يحمل رقم 1867 إداري مركز منوف وقررت النيابة التصريح بدفن الجثمان وتولت التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا