مصرع فلاح داخل ماكينة “دراس ” محصول القمح بالمنوفية

لقي فلاح بقرية الحامول، مركز منوف ، مصرعه على أثر سقوطه داخل ماكينة دراس القمح بعد إختلال توازنه وتم إستخراج الجثمان من داخل الدراسة والتصريح بدفن الجثة .

تلقى اللواء سعيد أبو حمد ،مدير أمن المنوفية ،إخطارا من الرائد نبيل مسلم ،رئيس مباحث منوف ،يفيد بورود بلاغ من محمد سمير محمد “34 سنة مؤهل متوسط” ومقيم بعزبة الشرايفة التابعة لقرية الحامول مركز منوف ،أنه أثناء قيام والده بالعمل على ماكينة دراس القمح بأرضه الزراعية اختل توازنه مما أدى إلى سقوطه بداخلها ومصرعه فى الحال.

وبالفحص تبين وجود إصابات بالجثمان ،عبارة عن تهشم بالجمجمة والجانب الأيمن ؛ تم تحرير محضر يحمل رقم 1867 إداري مركز منوف وقررت النيابة التصريح بدفن الجثمان وتولت التحقيقات.