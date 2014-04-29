تخلّصي من الهالات السّوداء على طريقة النجمات

تُشعرك الدوائر السوداء تحت العينين بالإحباط؟ إنّها إشارات تعكس التعب، وتُخفي جمال عينيك وجاذبيّتهما. وللنجمات أيضاً مشكلة مع الهالات السوداء. لكنّهن يملكن الطرق الخاصة لإخفائها والتخلص منها تدريجيّاً. وبما أنّ المكياج وحده لا يُساعدك، إليك بعض الحيل التي يمكنها أن تجعلك تتألقين بعينين خاليتين من السواد والإرهاق.



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تغيير النظام الغذائي الخاص بك: إذا كنت قد أُصبت بالإنتفاخ المفرط تحت عينيك، وهناك ظلال على شكل هلال تحت الرموش، فما عليك إلا أن تُدركي أنّ ذلك نتيجة نظام غذائيّ غير منتظم. من هنا، حاولي تخفيف الملح من مأكولاتك كي لا ينتشر الانتفاخ في كامل جسمك.

إيقاف فرك عينيك: الاحتكاك يُسبّب تصبّغ الجلد. لذلك، إذا كنت تقومين بفرك عينيك باستمرار، فعليك التخلّي عن هذه العادة.

النوم على وسادة مرتفعة: النوم بوضعيّة مسطّحة، يؤدي إلى تراكم السوائل تحت العينين. لذلك، حاولي أن تدعّمي نفسك بوسادة إضافية أو اثنتين أثناء الليل كي تخففي مخاطر هذا التجمّع.

الوقاية من الشمس: تؤدي أشعة الشمس إلى تصبّغ المنطقة المحيطة بالعين، ممّا يجعل الهالات السّوداء تزداد مع التقدّم في السنّ. فلا تهملي هذا الموضوع وضعي يومياً SPF 30 تحت عينيك وتجنّبي الإتّصال الفعلي مع العين.

أكياس الشاي البارد: بعد الانتهاء من تحضير كوب من الشاي، قومي بوضع أكياس الشاي في الثلاجة لمدّة 10 دقائق لتبريدها، ثم ضعيها على عينيك. ستشعرين بالاسترخاء، بعد إراحة عينيك لمدّة 15 دقيقة، وستزول البقع السوداء حول العينين ويتقلّص التورّم.

إزالة المكياج: إذا تركت المكياج وذهبت إلى النوم فستتهيّج عيناك. لا تختلقي الأعذار! امسحي بشرتك في الليل واستخدمي كريم الليل قبل النوم.

ملعقة باردة: ضعي اثنتين من الملاعق المعدنية في الماء داخل الثلاجة. في الصباح، أخرجي الملاعق، وضعي الجانب المستدير على عينيك، لمدّة خمس دقائق. سوف تُساعد الحرارة المنخفضة في الحدّ من الانتفاخ واسترخاء البشرة قبل تطبيق أيّ مكياج.

هذه الطرق ساعدت المشاهير في التخلص من الدوائر السوداء حول العينين، فحاولي تطبيقها، واحصلي على عينين مشرقتين بعيداً عن الهالات السوداء والانتفاخ، ليُصبح لمكياجك قوّة جماليّة إضافيّة.

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