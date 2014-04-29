مكياج كلاسيكي للشابات

إذا كنت مراهقة وتريدين الحصول على مكياج كلاسيكي يسرق الأنظار، ولكنه ملائم لعمرك في نفس الوقت، "سيِّدتي نت" يمكنه أن يقدم لك مكياجاً كلاسيكياً بسيطاً يعتمد على البساطة والرقة التي تتناسب مع سنك، لكنه بالتأكيد سيكون جذاباً.

يمكنك في هذا المكياج أن تختاري لون ظل العيون الذي تحبينه، وننصحك باختيار اللون المناسب لبشرتك وردائك، ثم اتبعي الخطوات السريعة التالية:

1. امزجي كريم الأساس مع كريمك المرطب حتى يسهل تطبيقه على بشرتك، واختاري لوناً للأساس أدكن من لون بشرتك بدرجة واحدة فقط.

2. اختاري بودرة بنفس لون بشرتك، ثم انثريها على وجهك كطبقة ثانية من الأساس.

3. وزعي على جفنك العلوي ظل العيون باللون البيج الفاتح.

4. اختاري درجة فاتحة من اللون الذي تحبينه وليكن الوردي أو المشمشي الفاتح، أو أي درجة فاتحة لتلائم عمرك، وضعيها على جفنك العلوي ابتداءً من زاوية عينيك الداخلية، واجعليه يزيد سمكاً كلما اتجهتِ للخارج.

5. ضعي خطاً من الآي لاينر السائل فوق جفنك العلوي بعناية، واسحبيه إلى الخارج قليلاً.

6. كثفي الماسكارا على رموشك.

7. حددي محيط شفاهك بقلم تحديد أحمر اللون، ثم املئي شفتيك باللون الأحمر الكلاسيكي الغني، وتمتعي بإطلالة كاملة الجاذبية والأنوثة.

8. ولا تنسي لمسة من أحمر الخدود ذي اللون الوردي الفاتح جداً.

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