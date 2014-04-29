أخبار عاجلة

رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
ميركل تتعهد بمزيد من الدعم للبنان -
برلمانية تُطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي -
سامح عاشور يترأس هيئة الدفاع عن 12 محاميًا بشبين القناطر نهاية أبريل -
رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول لـ"هيئة سلامة الغذاء" -
"نادي أدب الأقصر" يناقش ديوان "الضل رامي ع البيبان حيرته".. الخميس -
بالصور.. "سلطان" يُطلق حملة "الإنسانية ضد السرطان" بمدارس الإسكندرية -
الصحة: ٩ إصابات حصيلة تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي أعلى محور 26 يوليو -
خالد خلف: «زراعة» البرلمان ستجوب المحافظات للوقوف على مشاكل الفلاحين -
اتحاد المقاولين يطلق مبادرة «يلا نشتغل» لتوفير 3 ملايين فرصة عمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

مكياج كلاسيكي للشابات

Google+ Print
مكياج كلاسيكي للشابات مكياج كلاسيكي للشابات

إذا كنت مراهقة وتريدين الحصول على مكياج كلاسيكي يسرق الأنظار، ولكنه ملائم لعمرك في نفس الوقت، "سيِّدتي نت" يمكنه أن يقدم لك مكياجاً كلاسيكياً بسيطاً يعتمد على البساطة والرقة التي تتناسب مع سنك، لكنه بالتأكيد سيكون جذاباً.
يمكنك في هذا المكياج أن تختاري لون ظل العيون الذي تحبينه، وننصحك باختيار اللون المناسب لبشرتك وردائك، ثم اتبعي الخطوات السريعة التالية:
1. امزجي كريم الأساس مع كريمك المرطب حتى يسهل تطبيقه على بشرتك، واختاري لوناً للأساس أدكن من لون بشرتك بدرجة واحدة فقط.
2. اختاري بودرة بنفس لون بشرتك، ثم انثريها على وجهك كطبقة ثانية من الأساس.
3. وزعي على جفنك العلوي ظل العيون باللون البيج الفاتح.
4. اختاري درجة فاتحة من اللون الذي تحبينه وليكن الوردي أو المشمشي الفاتح، أو أي درجة فاتحة لتلائم عمرك، وضعيها على جفنك العلوي ابتداءً من زاوية عينيك الداخلية، واجعليه يزيد سمكاً كلما اتجهتِ للخارج.
5. ضعي خطاً من الآي لاينر السائل فوق جفنك العلوي بعناية، واسحبيه إلى الخارج قليلاً.
6. كثفي الماسكارا على رموشك.
7. حددي محيط شفاهك بقلم تحديد أحمر اللون، ثم املئي شفتيك باللون الأحمر الكلاسيكي الغني، وتمتعي بإطلالة كاملة الجاذبية والأنوثة.
8. ولا تنسي لمسة من أحمر الخدود ذي اللون الوردي الفاتح جداً.

تابعي أيضاً:

4 وجوه لمكياجك الترابي- الدخاني

بالصور: احصلي على شفاه برتقاليّة كالنجمات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي