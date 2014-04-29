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رئيس قطاع التعليم يجتمع مع واضعى امتحانات المعاهد الصناعية

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رئيس قطاع التعليم يجتمع مع واضعى امتحانات المعاهد الصناعية رئيس قطاع التعليم يجتمع مع واضعى امتحانات المعاهد الصناعية

اجتمع اليوم الدكتور أحمد فرحات رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، مع واضعى الامتحانات للدبلوم فوق المتوسط بالمعاهد الفنية فى كافة التخصصات الصناعية.

وجاء ذلك لمناقشة أسلوب وضع الامتحانات فى الفصل الدراسى الثانى، لضمان توفير آلية تمييز الطلاب المتفوقين عن الأقل تفوقا، إلى جانب التأكيد على أن يكون الامتحان من داخل الكتاب الدراسى ومن المنهج الذى تم دراسته.

يأتى ذلك لعدم إحداث مشاكل أخرى بالامتحانات، أسوة بما حدث بالفصل الدراسى الأول، وتظاهر الطلاب ضد الامتحانات، الذين أكدوا أنها من خارج المنهج، خاصة فى شعبة الهندسة المدنية.

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