تناولي الكسكس بسعرات مقبولة

المقادير:
- كيلوغرام من جوانح الدجاج
- كيلوغرام ونصف من لحم كتف الضـأن
- كيلوغرام من الكسكس
- 8 حبات من الجزر المقطّع
- 8 حبات من اللفت المقطّع
- 8 حبات من الكوسى المقطّع
- 50 غرام من الفول الأخضر المقشّر
- 10 أوراق من الملفوف
- 200 غرام من الحمص المنقوع ليلة كاملة
- حبتان من الطماطم المفروم
- 300 غرام من اليقطين المقطّع
- حبتان من الفلفل الاخضر المقطّع
- حبتان من الفلفل الأحمر المقطّع
- 3 بصلات متوسطة الحجم
- فصان من الثوم
- باقة من الكزبرة الخضراء
- باقة من البقدونس
- 15 ملل من زيت الزيتون
- 10 غرامات من الزبدة
- رشّة من الملح
- رشّة من الزنجبيل
- رشّة من الفلفل الأسود
- ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم
- 3 أكواب من الماء
- رشّة من الزعفران
مقادير صلصة الزبيب:
- 50 غرام من الزبيب
- ملعقة كبيرة من السكر
- 3 ملاعق كبيرة من خلّ البلسميك
- 1 حبّة من القرنفل
- 1 حبّة من اليانسون
- ورقة من الغار
مقادير صلصة أجنحة الدجاج:
- 4 حبات من الفلفل الأخضر
- 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
- ملعقتان كبيرتان من الكمون
- عصير ليمونة واحدة
- رشّة من الملح
- رشّة من الفلفل الاسود
طريقة تحضير الخضر:
1- أضيفي البصل والثوم المفروم الى الحمص المسلوق مسبقاً، ومن ثم أضيفي الطماطم، وأخيراً أضيفي الماء الى المزيج حتى يبلغ درجة النضوج.
2- أضيفي كل من الزعفران، الملح، الفلفل الأسود،الزنجبيل الى المزيج.
3- من ثم أضيفي تباعاً جميع أنواع الخضر، وأخيراً أضيفي الكزبرة الخضراء المفرومة والبقدونس المفروم.
4- إتركي المزيج على نار هادئة حتى ينضج لمدة 20 دقيقة.
طريقة تحضير الكسكس:
1- إغسلي الكسكس جيداً بالماء البارد، ومن ثم صفيه.
2- إتركيه جانباً لمدة 20 دقيقة، ومن ثم إدهنيه بالزيت وبخّريه 3 مرات تبعاً للطريقة المعروفة.
3- في إناء آخر، ضعي جوانح الدجاج مع الصلصة الخاصة بها وادخليها الى الفرن حتى يصبح لونها ذهبياً.
طريقة تحضير لحم كتف الضأن:
1- إدهني اللحم بالزبدة وادخليها الى الفرن الى أن تنضج جيداً، ومن ثم أخرجيها وقطّعيها الى شرائح صغيرة ومتساوية.
طريقة تقديم الكسكس:
1- في إناء كبير، ضعي الكسكس وجوانح الدجاج، ثم غطّيه بطبقة اخرى من الكسكس.
2- أضيفي الخضر المعدّة مسبقاً.
3- ضعي في وسط الإناء قطع لحم الضأن.
4- زيّني الطبق بصلصة الزبيب وشرائح من البصل.
(هذه المقادير تكفي 5 أشخاص).
(أعدّ هذا الطبق الصحي الشيف الهادي ).