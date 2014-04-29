تناولي الكسكس بسعرات مقبولة

المقادير:

- كيلوغرام من جوانح الدجاج

- كيلوغرام ونصف من لحم كتف الضـأن

- كيلوغرام من الكسكس

- 8 حبات من الجزر المقطّع

- 8 حبات من اللفت المقطّع

- 8 حبات من الكوسى المقطّع

- 50 غرام من الفول الأخضر المقشّر

- 10 أوراق من الملفوف

- 200 غرام من الحمص المنقوع ليلة كاملة

- حبتان من الطماطم المفروم

- 300 غرام من اليقطين المقطّع

- حبتان من الفلفل الاخضر المقطّع

- حبتان من الفلفل الأحمر المقطّع

- 3 بصلات متوسطة الحجم

- فصان من الثوم

- باقة من الكزبرة الخضراء

- باقة من البقدونس

- 15 ملل من زيت الزيتون

- 10 غرامات من الزبدة

- رشّة من الملح

- رشّة من الزنجبيل

- رشّة من الفلفل الأسود

- ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم

- 3 أكواب من الماء

- رشّة من الزعفران

مقادير صلصة الزبيب:

- 50 غرام من الزبيب

- ملعقة كبيرة من السكر

- 3 ملاعق كبيرة من خلّ البلسميك

- 1 حبّة من القرنفل

- 1 حبّة من اليانسون

- ورقة من الغار

مقادير صلصة أجنحة الدجاج:

- 4 حبات من الفلفل الأخضر

- 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

- ملعقتان كبيرتان من الكمون

- عصير ليمونة واحدة

- رشّة من الملح

- رشّة من الفلفل الاسود

طريقة تحضير الخضر:

1- أضيفي البصل والثوم المفروم الى الحمص المسلوق مسبقاً، ومن ثم أضيفي الطماطم، وأخيراً أضيفي الماء الى المزيج حتى يبلغ درجة النضوج.

2- أضيفي كل من الزعفران، الملح، الفلفل الأسود،الزنجبيل الى المزيج.

3- من ثم أضيفي تباعاً جميع أنواع الخضر، وأخيراً أضيفي الكزبرة الخضراء المفرومة والبقدونس المفروم.

4- إتركي المزيج على نار هادئة حتى ينضج لمدة 20 دقيقة.

طريقة تحضير الكسكس:

1- إغسلي الكسكس جيداً بالماء البارد، ومن ثم صفيه.

2- إتركيه جانباً لمدة 20 دقيقة، ومن ثم إدهنيه بالزيت وبخّريه 3 مرات تبعاً للطريقة المعروفة.

3- في إناء آخر، ضعي جوانح الدجاج مع الصلصة الخاصة بها وادخليها الى الفرن حتى يصبح لونها ذهبياً.

طريقة تحضير لحم كتف الضأن:

1- إدهني اللحم بالزبدة وادخليها الى الفرن الى أن تنضج جيداً، ومن ثم أخرجيها وقطّعيها الى شرائح صغيرة ومتساوية.

طريقة تقديم الكسكس:

1- في إناء كبير، ضعي الكسكس وجوانح الدجاج، ثم غطّيه بطبقة اخرى من الكسكس.

2- أضيفي الخضر المعدّة مسبقاً.

3- ضعي في وسط الإناء قطع لحم الضأن.

4- زيّني الطبق بصلصة الزبيب وشرائح من البصل.

(هذه المقادير تكفي 5 أشخاص).

(أعدّ هذا الطبق الصحي الشيف الهادي ).

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