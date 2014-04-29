أخبار عاجلة

رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
ميركل تتعهد بمزيد من الدعم للبنان -
برلمانية تُطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي -
سامح عاشور يترأس هيئة الدفاع عن 12 محاميًا بشبين القناطر نهاية أبريل -
رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول لـ"هيئة سلامة الغذاء" -
"نادي أدب الأقصر" يناقش ديوان "الضل رامي ع البيبان حيرته".. الخميس -
بالصور.. "سلطان" يُطلق حملة "الإنسانية ضد السرطان" بمدارس الإسكندرية -
الصحة: ٩ إصابات حصيلة تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي أعلى محور 26 يوليو -
خالد خلف: «زراعة» البرلمان ستجوب المحافظات للوقوف على مشاكل الفلاحين -
اتحاد المقاولين يطلق مبادرة «يلا نشتغل» لتوفير 3 ملايين فرصة عمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

عصام الحميدان يطلع على برنامج أمر الإحالة الذكي

Google+ Print
عصام الحميدان يطلع على برنامج أمر الإحالة الذكي عصام الحميدان يطلع على برنامج أمر الإحالة الذكي

اطلع المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي على البيانات الاحصائية المتعلقة بالجانب القضائي والاداري للعام الماضي وشاهد مجموعة من المبادرات والبرامج احدثها برنامج امر الاحالة الذكي الذي يؤدي مجموعة من العمليات الرئيسية في توصيف التهم والقيود بطريقة ذكية خلافا للطرق التقليدية. وأثنى على النتائج الجيدة التي حققتها نيابة الجنسية والاقامة على كافة الاصعدة خلال العام الماضي نتيجة للبرامج والمبادرات التي طبقتها والتي تهدف الى تطوير آلية العمل وتسهيل الاجراءات القضائية والادارية للأعضاء والموظفين وكذلك المتعاملين.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الى مقر نيابة الجنسية والاقامة يرافقه المستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الاول رئيس المكتب الفني للنائب العام وبحضور المستشار علي حميد بن خاتم رئيس نيابة الجنسية والاقامة.

كما قام الحميدان بجولة على اقسام نيابة الجنسية والاقامة ومرافقها واطمأن على سير العمل فيها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية