عصام الحميدان يطلع على برنامج أمر الإحالة الذكي

اطلع المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي على البيانات الاحصائية المتعلقة بالجانب القضائي والاداري للعام الماضي وشاهد مجموعة من المبادرات والبرامج احدثها برنامج امر الاحالة الذكي الذي يؤدي مجموعة من العمليات الرئيسية في توصيف التهم والقيود بطريقة ذكية خلافا للطرق التقليدية. وأثنى على النتائج الجيدة التي حققتها نيابة الجنسية والاقامة على كافة الاصعدة خلال العام الماضي نتيجة للبرامج والمبادرات التي طبقتها والتي تهدف الى تطوير آلية العمل وتسهيل الاجراءات القضائية والادارية للأعضاء والموظفين وكذلك المتعاملين.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الى مقر نيابة الجنسية والاقامة يرافقه المستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الاول رئيس المكتب الفني للنائب العام وبحضور المستشار علي حميد بن خاتم رئيس نيابة الجنسية والاقامة.

كما قام الحميدان بجولة على اقسام نيابة الجنسية والاقامة ومرافقها واطمأن على سير العمل فيها.