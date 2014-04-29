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مقتل 6 من عناصر«داعش» وتدمير 7 مركبات لهم ببغداد

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أفاد مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، بأن قوة أمنية قتلت 6 عناصر من تنظيم تنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق «داعش» ودمرت 7 مركبات تابعة للتنظيم غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن قوة من فرقة التدخل السريع تمكنت، الثلاثاء، من قتل 6 عناصر من تنظيم داعش في عملية أمنية بمنطقة العبادي في قضاء أبو غريب غربي بغداد.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن القوة ذاتها دمرت خلال العملية أيضا سبع مركبات تابعة للتنظيم بمن فيها.يذكر أن العاصمة بغداد تشهد أعمال عنف بشكل شبه يومي بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة ولاصقة وهجمات مسلحة تسفر عن سقوط العديد من الضحايا من المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية.

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