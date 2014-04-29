مقتل 6 من عناصر«داعش» وتدمير 7 مركبات لهم ببغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، بأن قوة أمنية قتلت 6 عناصر من تنظيم تنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق «داعش» ودمرت 7 مركبات تابعة للتنظيم غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن قوة من فرقة التدخل السريع تمكنت، الثلاثاء، من قتل 6 عناصر من تنظيم داعش في عملية أمنية بمنطقة العبادي في قضاء أبو غريب غربي بغداد.