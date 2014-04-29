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15 قتيلًا في تفجيرين بسوق شعبية شرق العراق

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قتل 15 شخصًا، بينهم 6 نساء وأصيب 20 بجروح في انفجار عبوتين ناسفتين، الثلاثاء، داخل سوق شعبية في منطقة السعدية في شرق العراق، بحسب حصيلة جديدة من مصادر أمنية وطبية.

وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة إن: «15 شخصا بينهم ست نساء قتلوا وأصيب 20 بجروح جراء انفجار عبوتين ناسفتين في سوق شعبية في منطقة السعدية التابعة لقضاء خانقين على بعد 175 كلم شمال شرق بغداد».

وأكد الطبيب عبدالجبار خالد في مستشفى «خانقين» حصيلة الضحايا.

ووقع الهجوم في هذه المنطقة التي تسكنها غالبية من العرب بعد يوم من مقتل 30 شخصًا وإصابة 50 بجروح في تفجير انتحاري في قضاء خانقين، المتنازع عليه بين العرب والأكراد.

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