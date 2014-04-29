6 شواطئ لإجازة صيفية ممتعة

تتصدّر الرحلات البحرية لائحة الوجهات الصيفية، حيث تشكّل الشواطئ مقصداً للسيّاح للاستمتاع بأشعة الشمس الساطعة، في جوّ يسوده الهدوء والسكينة.

ولاختيار وجهتك الصيفية المثالية، "سيدتي نت" يرافقك في جولة على أجمل الشواطئ العالمية لتختاري الأنسب لك ولعائلتك:

1- شاطئ "هاموا "في "هاواي"

يُعتبر من أجمل شواطئ جزر "هاواي"، ويقع في الجزء الشرقي من جزيرة "ماوي". تغطّيه الرمال الذهبية وتكسوه أشجار النخيل ونباتات جوز الهند.هو عبارة عن خليط من الشعاب المرجانية، يقصده آلاف السيّاح للاستمتاع بممارسة أشهر الرياضات المائية، منها: الغوص وركوب الأمواج في المياه الفيروزية الأجمل في منطقة المحيط الهادئ، والتي تُعتبر أكثر هدوءاً خلال الصيف.

ويمكنك أيضاً أن تتجوّلي على متن قارب لتستكشفي جميع أرجاء الجزيرة ذات المناظر الخلابة.

ولا بد لك من الإقامة، ولو لليلة في فندق Travaasa ذي الـ4 نجوم، والذي يضمّ مجموعة من أكواخ الخشب المنتشرة على الشاطئ وسط الحدائق الاستوائية، وذات "الترّاسات" الخاصّة التي تطلّ مباشرة على المحيط. ويقدّم هذا الفندق أنشطة المغامرات في الهواء الطلق، مثل ركوب الخيل. كما يقدّم مطعم Ka'uiki أشهى الأطباق الآسيويّة، فيما يتوفّر أيضاً "سبا" لتقديم خدمات التدليك والعلاجات الصحيّة للجسم والوجه.

2- شاطئ "نافاجيو" في اليونان

يقع في الجانب الشمالي الغربي من جزيرة "زاكينثوس"، حيث منحدرات الحجر الجيري.وتجذب الشواطئ الرمليّة البيضاء والمياه الزرقاء النقية آلاف السيّاح سنوياً على الرّغم من أنّ الخليج معزول، ولا يُمكن الذهاب إليه إلا من خلال القوارب. ولعلّ أبرز ما يميّزه تلك السفينة المحطّمة التي غرقت سنة 1983، وهي تنقل السجائر بطريقة غير قانونيّة!

3- شاطئ "كالو دس مورو" في إسبانيا

يبلغ طوله 31 متراً وعرضه 20 متراً. ويتوسّط مجموعة من التلال والمنحدرات. يقصده العديد من السيّاح من أنحاء الدول كافة، خصوصاً خلال الصيف، حيث المياه فيروزية اللون نقية وشفافة، وبإمكانك رؤية قاع البحر، فيما تجاورها الرمال البيضاء المغطّاة بأشجار الصنوبر. ويُمكنك التقاط أجمل الصور مع الأسرة والأصدقاء وممارسة أشهر الأنشطة الرياضية.

4- شاطئ "كحالة" في "هاواي"

يقع في "هونولولو"، حيث يتوافد المشاهير والأثرياء الذين يمتلكون القصور الأغلى والأفخم على الإطلاق. ولا بدّ لك من الإقامة في الفنادق والبيوت الفخمة المنتشرة على الشاطئ، والتي تؤمّن لك كلّ وسائل الترفيه والراحة.

فإذا قصدت هذا المكان فستلتقين بأشهر النجوم والمشاهير الذين يقضون عطلاتهم الصيفيّة في هذه المنطقة.

5- شاطئ "دورادو" في "بورتوريكو"

يقع جنوب جزيرة "بورتريكو"، ويبلغ طوله 23 ميلاً غرباً، ويُعتبر الأفضل لقضاء عطلة صيفيّة رومانسية، فوق الرمال الذهبية الدافئة التي تتلألأ تحت أشعة الشمس الساطعة. وهو يُعتبر الوجهة الأولى لعشّاق الجولف، حيث نجد ملعباً للجولف وسط المساحات الخضراء الشاسعة.

6- شاطئ "النخيل" في فلوريدا

يقع في "جزيرة النخيل" في فلوريدا الأمريكية، ويشتهر بالمنتجع الشهير هناك، حيث تُقدّم لك فرصة تذوق أشهى الأطباق خلال المهرجان العالمي الذي يُقام سنوياً. يُمكنك أن تستمتعي بدفء الشمس وأنت مستلقية على الشاطئ، وخيالك سارح، وأنت تنظرين إلى المسطّح الأزرق الذي يُشكّل مشهداً بانورامياً مذهلاً.

ونظراً إلى ارتفاع عدد السياح المتوافدين إليه، انتشرت الفنادق والمنتجعات والمطاعم والمقاهي التي تؤمن لك قضاء عطلة ممتعة برفقة عائلتك.

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