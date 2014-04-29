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اشتباكات بين الجيش اليمني وعناصر القاعدة بمحافظة شبوة جنوبي البلاد

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اندلعت، صباح الثلاثاء، اشتباكات عنيفة بين قوات من الجيش اليمني وعناصر تابعة لتنظيم القاعدة، في محافظة شبوة جنوبي البلاد، بحسب مصدر أمني.

المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أوضح أن: «الاشتباكات التي تخللها قصف جوي للجيش اليمني استهدف مواقع جبلية يختبئ بها عناصر التنظيم، اندلعت في منطقة مفرق الصعيد بشبوة».

ورجح المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف القاعدة، دون أن يحدد أعدادهم.

فيما قال إن عناصر التنظيم أعطبت مدرعة للجيش، ما أسفر عن إصابة أحد الجنود (لم يحدد مدى إصابته).

ولم يصدر حتى الآن أي تعقيب رسمي من السلطات اليمنية حول الاشتباكات.

وفي محافظة أبين (جنوب)، شن سلاح الجو اليمني غارات على مواقع جبلية لتنظيم القاعدة في مديرية المحفد.

تزامن ذلك مع اندلاع اشتباكات في منطقة المعجلة التابعة للمديرية بين جنود يمنيين وعناصر مسلحة للقاعدة، دون أن يتسنى على الفور معرفة حصيلة ضحايا الطرفين.

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