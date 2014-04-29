ديكو يتوقع تتويج تشيلسي بدوري الأبطال على حساب ريال مدريد

لندن، (إفي): توقع اللاعب البرتغالي السابق ديكو تأهل تشيلسي الإنجليزي، الذي يقوده مواطنه جوزيه مورينيو ووصفه بـ"المدرب الرائع" إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني، حيث يواجه ريال مدريد، ويحرمه من اللقب العاشر الذي يسعى لتحقيقه في البطولة القارية.

وقال ديكو، في تصريحات صحفية، إن لقب دوري الأبطال "سيكون من نصيب مورينيو. ربما يكون على حساب فريقه السابق، ريال مدريد، الأمر الذي سيكون جيدا للغاية بالنسبة له".

وأوضح "أعتقد أن تشيلسي سيتأهل. كانت مباراة الذهاب صعبة. لم يغامروا لأنهم يعرفون أن مباراة الإياب ستكون في لندن"، مبديا قناعته بأن "البلوز" سيفوز على أتلتيكو مدريد في إياب نصف النهائي، بعد أن انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي بدون أهداف.

فيما يعتقد أن فوز ريال الإسباني مدريد على بايرن ميونيخ ذهابا بهدف دون رد يجعله الأقرب لحسم بطاقة التأهل للنهائي.

وعلى صعيد آخر، أشار إلى أنه يحتفظ "بذكريات جيدة" لفوزه بدوري أبطال أوروبا مع بورتو البرتغالي بقيادة مورينيو في 2004، ومع برشلونة في 2006.

وأضاف لاعب برشلونة وتشيلسي السابق "دوري البطولة هي البطولة الأفضل في العالم التي يمكن أن تشارك في منافساتها مع فريق. عندما يفوز لاعب بها، فإن هذا أمر لا يصدق".