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بالصور..افتتاح كنيسة جديدة لخدمة الجالية الكاثوليكية بـ”أيرلندا”

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جانب من الافتتاح

جانب من الافتتاح

إفتتحت كنيسة  القديسين مكسيموس ودوماديوس لأول مرة للصلاة  لأبناء الجالية القبطية الإرثوذكسية بالعاصمة الأيرلندية دبلن، وكانت الكنيسة القبطية فى أيرلندا، قد أعلنت فى مارس الماضي استيفاء أوراق ملكيتها للكنيسة الجديدة التي تقع في أحد أحياء شمال العاصمة دبلن.

وأشار مصدر كنسى هناك أنه بعد شهور من السعي الدؤوب والجهود التى بذلها الأنبا أنطوني أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمال شرق انجلترا وأعضاء الجالية المصرية، لتوفير المقابل المطلوب من أجل إتمام عملية الشرا والذى قدر بـ 550 ألف يورو.

وأعرب الراهب القس رويس الانبا بيشوى، المنتدب للخدمة بالكنيسة الجديدة،  عن سعادته وسعادة أبناء الجالية المصرية من الأقباط فى دبلن لانضمام الكنيسة الجديدة إلى منظومة الخدمة فى إبراشية أيرلندا واسكتلندا وشمال شرق انجلترا، وبالافتتاح الذي حضره عدد كبير من أبناء الجالية، إضافة إلى وفود من كهنة الكنيسة الكاثوليكية، وراهبات دير سانت ألفونس ودير مارجرجس، ورهبان دير البابا آثناسيوس، ورأس الصلاة الأنبا آنطونى أسقف الإبراشية وشاركه أيضاً الأنبا أنجيلوس أسقف عام ستيفينيدج بانجلترا.

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