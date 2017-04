شاكيرا بطلة الأعمال الخيرية

حصدت النجمة اللبنانية الأصل، Shakira، جائزة "HERO أو البطلة " عن أعمالها الخيرية، في حفل توزيع جوائز 2014 Radio Disney Music Awards الذي أقيم على مسرح نوكيا في لوس أنجلوس.

وقد جاءت هذه الجائزة تكريماً لـ Shakira على أعمالها الخيرية مع المنظمات الدولية كاليونيسيف وحملة The ONE وHabitat For Humanity وغيرهما ..

يُذكر أنّ Shakira، البالغة من العمر 37 عاماً، قد أنشأت أيضاً منظمتها الخاصة التي تحمل اسم "Barefoot"، والتي تهتم بتأمين المستوى الجيد من العلم، خصوصاً في بلدها كولومبيا.