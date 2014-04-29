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ضبط فلاح في شبين القناطر بتهمة زراعة نصف فدان “بانجو”

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ضبط فلاح في شبين القناطر بتهمة زراعة نصف فدان “بانجو” ضبط فلاح في شبين القناطر بتهمة زراعة نصف فدان “بانجو”

شهدت مدينة شبين القناطر قيام المدعو ياسر محمد يوسف الشقرى 37 سنة فلاح باتخاذه من قطعة أرضه الزراعية التي فى حيازته بزمام قرية الأحراز ملك المدعو محمد عيد محمود لزراعتها بنبات البانجو المخدر وسط زراعات القمح بقصد الاتجار فيها
> تم اخطار اللواء محمود يسري مدير امن القليوبية بالواقعة .

وعقب تقنين الإجراءات تم الإنتقال وإستهداف الأرض برفقة النيابة العامةوضبط بها 352 شجرة من نبات البانجو المخدر منزرعة على مساحة نصف فدان تقريباً بحوض عرب الهمامشةرقم 13 – زمام جمعية الأحراز الزراعية طول الشجرة حوالى متر تقريباً، وعلي الفور تم نزعها والتحفظ عليها بمعرفة النيابة العام وتولت النيابة العامة التحقيق وجارى ضبط المتهم .

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