أخبار عاجلة

رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
ميركل تتعهد بمزيد من الدعم للبنان -
برلمانية تُطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي -
سامح عاشور يترأس هيئة الدفاع عن 12 محاميًا بشبين القناطر نهاية أبريل -
رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول لـ"هيئة سلامة الغذاء" -
"نادي أدب الأقصر" يناقش ديوان "الضل رامي ع البيبان حيرته".. الخميس -
بالصور.. "سلطان" يُطلق حملة "الإنسانية ضد السرطان" بمدارس الإسكندرية -
الصحة: ٩ إصابات حصيلة تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي أعلى محور 26 يوليو -
خالد خلف: «زراعة» البرلمان ستجوب المحافظات للوقوف على مشاكل الفلاحين -
اتحاد المقاولين يطلق مبادرة «يلا نشتغل» لتوفير 3 ملايين فرصة عمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

رئيسة كوريا الجنوبية: أتأسف للشعب عن غرق العبارة.. ولم أرتق لمستوى الحدث

Google+ Print

قدمت رئيسة كوريا الجنوبية، بارك كون هيه، الثلاثاء، اعتذارها بشأن حادث غرق العبارة «سيول»، قائلة إن فشلت في منع الكارثة وأن رد فعلها الأولي لم يرتق لمستوى الحدث.

وقالت «بارك»، خلال اجتماع لمجلس الوزراء: «كيف لي أن أعتذر عن الفشل في منع وقوع الحادث وعن الاستجابة الأولية غير الكافية من أجل تخفيف الآلام ومعاناة ( أقارب الضحايا) ولو للحظة»، حسبما نقلت عنها وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأضافت: «أنا أتأسف للشعب وأشعر بحزن شديد لفقدان الكثير من الأرواح الغالية».

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعتذر فيها «بارك» بشأن حادث غرق العبارة الذي وقع في السادس من الشهر الجاري.

وقالت «بارك» أيضا إنها ستنشىء وكالة حكومية مسؤولة عن التعامل مع مثل هذه الحوادث الكبيرة. وأضافت أنه سيتم وضع ما يسمى بوزارة السلامة الوطنية تحت مسؤولية مكتب رئيس الوزراء.

كما أمرت بمراجعة كاملة لنظام السلامة في كوريا الجنوبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار