رئيسة كوريا الجنوبية: أتأسف للشعب عن غرق العبارة.. ولم أرتق لمستوى الحدث

قدمت رئيسة كوريا الجنوبية، بارك كون هيه، الثلاثاء، اعتذارها بشأن حادث غرق العبارة «سيول»، قائلة إن الحكومة فشلت في منع الكارثة وأن رد فعلها الأولي لم يرتق لمستوى الحدث.

وقالت «بارك»، خلال اجتماع لمجلس الوزراء: «كيف لي أن أعتذر عن الفشل في منع وقوع الحادث وعن الاستجابة الأولية غير الكافية من أجل تخفيف الآلام ومعاناة ( أقارب الضحايا) ولو للحظة»، حسبما نقلت عنها وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأضافت: «أنا أتأسف للشعب وأشعر بحزن شديد لفقدان الكثير من الأرواح الغالية».

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعتذر فيها «بارك» بشأن حادث غرق العبارة الذي وقع في السادس من الشهر الجاري.

وقالت «بارك» أيضا إنها ستنشىء وكالة حكومية مسؤولة عن التعامل مع مثل هذه الحوادث الكبيرة. وأضافت أنه سيتم وضع ما يسمى بوزارة السلامة الوطنية تحت مسؤولية مكتب رئيس الوزراء.

كما أمرت بمراجعة كاملة لنظام السلامة في كوريا الجنوبية.