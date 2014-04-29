احتجاز سيدتين بالمطار لاصابتهما بفيروس “كورونا”

أحتجزت سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى سيدتين قادمتين من السعودية بمستشفى الحميات بعد الاشتباه فى إصابتهما بفيروس “كورونا” بسبب ظهور اعراض الفيروس علي السيدتين .

ذكرت مصادر امنية بالمطار انه اثناء انهاء اجراءات وصول ركاب الطائرة المصربة القادمة من جدة اشتبه طبيب الحجر الصحي بالمطار في الراكبتين بعد ظهور اعراض فيروس “كورونا” عليهما ، تم نقلهما الي مستشفي حميات العباسية لاجراء الفحوصات اللازمة والتاكد من حالتهما الصحية وتحديد العلاج اللازم .

يذكر ان الدكتور عادل العدوي وزير الصحة تفقد ادارة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي مساء أمس للاطمئنان علي الاجراءات التي يتم تقديمها للركاب ومتابعة فحصهم ، وذلك بعد ظهور حالتين من الفيروس قادمتين من السعودية .