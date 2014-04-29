معتز عبدالفتاح: الواقع السياسي المصري مؤلم جداً

وصف الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، الباحث السياسي، الواقع السياسي المصري بـ«غير منطقي»، وقال: «الواقع فشخ الخيال».

وأضاف «معتز عبدالفتاح» في حلقة برنامجه «باختصار» على قناة «المحور»، مساء الاثنين: «من تولوا السلطة خلال الثلاث أعوام الماضية، اتخذوا قرارات غير منطقية وصلتنا لكوارث ، وده جزء واقع مؤلم نعيشه».

وسخر «عبدالفتاح» من الأحداث التي تلت ثورة «25 يناير»، وقال:«مرة إخوان رفضوا التنافس على السلطة، وقالوا مش هنافس على الرئاسة، إحنا خايفين يحصل فينا زي ما حصل لإخوانا في غزة وقلبوا الدنيا وبمرور الوقت بدل ما يأكلوا سلطة كلوا سُلطة وحصل لهم زي ما حصل في غزة والجزائر ولحد دلوقتي لم يكتشفوا إنهم اخطأوا».

وأضاف: «كان فيه شوية ثوار أعلنوا إنهم هيثوروا في مجتمع بطبيعته محافظ، الناس طالبتهم أن يتحدوا ويوصلوا للسلطة بسرعة وكل ما حد نصحهم بحاجة يجيبوا يوتيوب قديم ويحاولوا يثبوا إن الثورة مستمرة لحد ما ثاروا على أنفسهم لغاية ما ضاع منهم كل حاجة».